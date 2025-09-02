Путін наказав Фіцо розпочати енергетичну блокаду України
Категорія
Економіка
Дата публікації

Путін наказав Фіцо розпочати енергетичну блокаду України

Путін
Джерело:  online.ua

Російський диктатор Володимир Путін вимагає від своїх союзників в Європі перекрити Україні постачання палива та електроенергії. Зокрема з таким закликом він звернувся до прем'єра Словаччини Роберта Фіцо.

Головні тези:

  • Путін публічно лютує через успішні атаки України на “Дружбу”.
  • Також диктатор видав чергову порцію брехні про хід російсько-української війни.

Путін закликає до помсти Україні

З новою скандальною заявою російський диктатор виступив під час зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в Китаї.

Він почав цинічно брехати, що країна-агресорка, мовляв, не завдавала ударів по українській енергетиці "особливо в зимовий період".

Путін також вигадує, що в Росії "дуже довго терпіли" українські удари по російській енергетиці і "після цього почали відповідати".

І ми відповідаємо, звичайно. Ну, так скажімо, серйозно. І це правда. У відповідь українська сторона намагається завдати шкоди нам, але завдає шкоди і нашим партнерам, — бідкається російський диктатор.

Таким чином Путін відреагував на успішні удари Сил оборони України по нафтопроводу "Дружба", на якому сидять дружні до РФ уряди Угорщини та Словаччини.

На цьому тлі він нагадав що Україна отримує значний обсяг енергоресурсів через своїх східноєвропейських сусідів.

Закрийте їм поставки газу, які йдуть, закрийте їм поставки електроенергії. І вони відразу зрозуміють, що є якісь межі в порушенні чужих інтересів, — публічно наказав Путін своєму поплічнику Роберту Фіцо.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У ЗСУ розкрили план Росії щодо Дніпропетровщини
армія РФ
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Путін і Сі підписали велику угоду щодо будівництва нового газогону
Сі та Путін
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Розвідка Британії пояснила підозрілі маневри армії РФ
Міноборони Британії
армія РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?