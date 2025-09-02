Путін наказав Фіцо розпочати енергетичну блокаду України

Російський диктатор Володимир Путін вимагає від своїх союзників в Європі перекрити Україні постачання палива та електроенергії. Зокрема з таким закликом він звернувся до прем'єра Словаччини Роберта Фіцо.

Путін закликає до помсти Україні

З новою скандальною заявою російський диктатор виступив під час зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в Китаї.

Він почав цинічно брехати, що країна-агресорка, мовляв, не завдавала ударів по українській енергетиці "особливо в зимовий період".

Путін також вигадує, що в Росії "дуже довго терпіли" українські удари по російській енергетиці і "після цього почали відповідати".

І ми відповідаємо, звичайно. Ну, так скажімо, серйозно. І це правда. У відповідь українська сторона намагається завдати шкоди нам, але завдає шкоди і нашим партнерам, — бідкається російський диктатор. Поширити

Таким чином Путін відреагував на успішні удари Сил оборони України по нафтопроводу "Дружба", на якому сидять дружні до РФ уряди Угорщини та Словаччини.

На цьому тлі він нагадав що Україна отримує значний обсяг енергоресурсів через своїх східноєвропейських сусідів.