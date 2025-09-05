Фіцо відхрестився від розмови з Путіним щодо енергетичної блокади України
Фіцо відхрестився від розмови з Путіним щодо енергетичної блокади України

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним не обговорював можливість енергетичної блокади України.

Головні тези:

  • Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо відмовився від обговорення можливої енергетичної блокади України з Володимиром Путіним.
  • Під час зустрічі з Путіним нібито обговорювалися питання двостороннього співробітництва, а не енергетичні блокади.

Фіцо спростовує розмову з Путіним щодо України

Про це він сказав 5 вересня на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським в Ужгороді.

Фіцо розповів, що під час зустрічі з Путіним обговорювали насамперед питання двостороннього співробітництва з Росією.

Інформація, яку ви отримали, що йшлося про якусь енергетичну блокаду України, абсолютно неправдива. І це абсолютно не було предметом переговорів із Володимиром Путіним.

Роберт Фіцо

Роберт Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини

Нагадаємо, прем'єр Словаччини Роберт Фіцо і нелегітимний президент РФ Володимир Путін зустрілися цього тижня в Китаї.

Згідно зі стенограмою Кремля, Фіцо поскаржився главі Кремля, що Україна атакує "дуже важливу" для Словаччини інфраструктуру. Очевидно, що йшлося про нафтопровід "Дружба".

У відповідь Путін запропонував Словаччині та іншим країнам Східної Європи закрити постачання газу та електроенергії до України, щоб вона "зрозуміла, що є межі її поведінки в галузі порушення чужих інтересів".

