Фіцо відхрестився від розмови з Путіним щодо енергетичної блокади України

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним не обговорював можливість енергетичної блокади України.
Головні тези:
- Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо відмовився від обговорення можливої енергетичної блокади України з Володимиром Путіним.
- Під час зустрічі з Путіним нібито обговорювалися питання двостороннього співробітництва, а не енергетичні блокади.
Фіцо спростовує розмову з Путіним щодо України
Про це він сказав 5 вересня на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським в Ужгороді.
Фіцо розповів, що під час зустрічі з Путіним обговорювали насамперед питання двостороннього співробітництва з Росією.
Нагадаємо, прем'єр Словаччини Роберт Фіцо і нелегітимний президент РФ Володимир Путін зустрілися цього тижня в Китаї.
Згідно зі стенограмою Кремля, Фіцо поскаржився главі Кремля, що Україна атакує "дуже важливу" для Словаччини інфраструктуру. Очевидно, що йшлося про нафтопровід "Дружба".
У відповідь Путін запропонував Словаччині та іншим країнам Східної Європи закрити постачання газу та електроенергії до України, щоб вона "зрозуміла, що є межі її поведінки в галузі порушення чужих інтересів".
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-