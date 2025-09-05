"Діалог є". Зеленський зустрівся з Фіцо в Ужгороді

Зеленський зустрівся з Фіцо в Ужгороді

Після завершення зустрічі Президент України Володимир Зеленський назвав розмову із премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо "змістовною".

Дякую за цей візит. У нас була змістовна розмова. Важливо, що цей наш діалог є. Ми будемо продовжувати його. Володимир Зеленський Президент України

Президент розповів, що поінформував прем'єр-міністра Словаччини про розмову із президентом США Дональдом Трампом та результати засідання Коаліції охочих.

Водночас глава держави зазначив, що сторони мають зберігати прагматичний характер роботи на рівні лідерів та у міжурядовій роботі.

Фіцо після зустрічі заявив, що Словаччина підтримує курс України в ЄС.

Це дуже вагомо. Однаково бачимо й те, що Україна та Молдова мають і надалі разом рухатись до членства у Євросоюзі, – додав президент України. Поширити

Він також додав, що в Україні знають достатньо альтернатив російському газу і готові працювати в цьому напрямку.