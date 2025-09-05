"Діалог є". Зеленський зустрівся з Фіцо в Ужгороді
"Діалог є". Зеленський зустрівся з Фіцо в Ужгороді

Зеленський
Джерело:  Укрінформ

Президент Володимир Зеленський зустрівся 5 вересня із премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Головні тези:

  • Важливість діалогу між лідерами України та Словаччини у контексті підтримки курсу України в ЄС.
  • Обмін інформацією та підтримка у міжнародних відносинах між президентом Зеленським та прем'єр-міністром Фіцо.
  • Заяви про прагматичний підхід до співпраці та підтримку України в напрямі членства в ЄС.

Зеленський зустрівся з Фіцо в Ужгороді

Після завершення зустрічі Президент України Володимир Зеленський назвав розмову із премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо "змістовною".

Дякую за цей візит. У нас була змістовна розмова. Важливо, що цей наш діалог є. Ми будемо продовжувати його.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Президент розповів, що поінформував прем'єр-міністра Словаччини про розмову із президентом США Дональдом Трампом та результати засідання Коаліції охочих.

Водночас глава держави зазначив, що сторони мають зберігати прагматичний характер роботи на рівні лідерів та у міжурядовій роботі.

Фіцо після зустрічі заявив, що Словаччина підтримує курс України в ЄС.

Це дуже вагомо. Однаково бачимо й те, що Україна та Молдова мають і надалі разом рухатись до членства у Євросоюзі, – додав президент України.

Він також додав, що в Україні знають достатньо альтернатив російському газу і готові працювати в цьому напрямку.

Ми з прем'єр-міністром Словацької республіки паном Фіцом говорили про енергетику. Ми готові до постачання газу й нафти до Словаччини – якщо це не російський газ і не російська нафта. Тому що у нас війна. На цьому крапка.

