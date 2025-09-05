"Диалог есть". Зеленский встретился с Фицо в Ужгороде
"Диалог есть". Зеленский встретился с Фицо в Ужгороде

Зеленский
Источник:  Укринформ

Президент Владимир Зеленский встретился 5 сентября с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Главные тезисы

  • Диалог между Зеленским и Фицо является важным шагом в поддержке курса Украины в Евросоюзе.
  • Обмен информацией и поддержка в международных отношениях укрепляют сотрудничество между лидерами двух стран.
  • Заявления о прагматичном подходе к сотрудничеству и поддержке Украины в направлении членства в ЕС подчеркивают важность дальнейшего развития отношений.

Зеленский встретился с Фицо в Ужгороде

После завершения встречи Президент Украины Владимир Зеленский назвал разговор с премьер-министром Словакии Робертом Фицо "содержательным".

Спасибо за этот визит. У нас был содержательный разговор. Важно, что этот диалог есть. Мы будем продолжать его.

Президент рассказал, что проинформировал премьер-министра Словакии о разговоре с президентом США Дональдом Трампом и результатах заседания Коалиции желающих.

В то же время, глава государства отметил, что стороны должны сохранять прагматический характер работы на уровне лидеров и в межправительственной работе.

После встречи Фицо заявил, что Словакия поддерживает курс Украины в ЕС.

Это очень весомо. Все равно видим и то, что Украина и Молдова должны и дальше вместе двигаться к членству в Евросоюзе, — добавил президент Украины.

Он также добавил, что в Украине знают достаточно альтернатив российскому газу и готовы работать в этом направлении.

Мы с премьер-министром Словацкой республики господином Фицом говорили об энергетике. Мы готовы к снабжению газа и нефти в Словакию – если это не российский газ и не российская нефть. Потому что у нас – война. На этом точка.

