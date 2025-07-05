Словакия снова заблокировала 18-й пакет санкций ЕС против России

Словакия снова заблокировала принятие 18-го пакета санкций против России на уровне послов стран-членов при Европейском Союзе. Об этом сообщил отдел коммуникаций Министерства иностранных и европейских дел страны.
Главные тезисы
- Словакия не поддерживает новый пакет санкций ЕС против России из-за потенциального негативного влияния на экономику страны.
- Премьер-министр Словакии высказывает обеспокоенность по поводу инициативы RePowerEU, предлагающей прекращение поставок российского газа в Евросоюз.
- Словакия акцентирует внимание на важности поиска компромиссных решений в области энергетической безопасности и конкурентоспособности.
Словакия блокирует новый пакет санкций ЕС против РФ
Словацкое правительство во главе с премьер-министром Робертом Фицо неоднократно заявляло, что не будет поддерживать подготовленный пакет санкций из-за инициативы RePowerEU, предусматривающей полное прекращение поставок российского природного газа в Евросоюз с 1 января 2028 года.
По словам Фицо, это может оказать существенное негативное экономическое влияние на Словакию.
Словацкая Республика высоко оценила рабочие переговоры с представителями Европейской комиссии по теме энергетики и RePowerEU, целью которых было способствовать лучшему пониманию оговорок и требований Словацкой Республики как наиболее пострадавшего государства-члена.
В ведомстве подчеркнули, что предложение RePowerEU является "серьезным вызовом для конкурентоспособности экономики, особенно с точки зрения цен на энергоносители и энергетическую безопасность Словакии", поэтому, мол, Словакия остается на своей текущей позиции в отношении 18-го пакета санкций.
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