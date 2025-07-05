Словаччина знову заблокувала 18-ий пакет санкцій ЄС проти Росії

Словаччина знову заблокувала прийняття 18-го пакету санкцій проти Росії на рівні послів країн-членів при Європейському Союзі. Про це повідомив відділ комунікацій Міністерства закордонних та європейських справ країни.

Словаччина блокує новий пакет санкцій ЄС проти РФ

Словацький уряд на чолі із прем’єр-міністром Робертом Фіцо неодноразово заявляв, що не підтримуватиме підготовлений пакет санкцій через ініціативу RePowerEU, яка передбачає повне припинення постачання російського природного газу до ЄвроСоюзу з 1 січня 2028 року.

За словами Фіцо, це може мати суттєвий негативний економічний вплив на Словаччину.

Словацька Республіка високо оцінила робочі переговори з представниками Європейської комісії на тему енергетики та RePowerEU, метою яких було сприяти кращому розумінню застережень та вимог Словацької Республіки як найбільш постраждалої держави-члена.

У відомстві наголосили, що пропозиція RePowerEU є "серйозним викликом для конкурентоспроможності економіки, особливо з погляду цін на енергоносії та енергетичної безпеки Словаччини", тому, мовляв, Словаччина залишається на своїй поточній позиції щодо 18-го пакету санкцій.