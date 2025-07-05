Словаччина знову заблокувала 18-ий пакет санкцій ЄС проти Росії
Категорія
Економіка
Дата публікації

Словаччина знову заблокувала 18-ий пакет санкцій ЄС проти Росії

Словаччина
Джерело:  TASR

Словаччина знову заблокувала прийняття 18-го пакету санкцій проти Росії на рівні послів країн-членів при Європейському Союзі. Про це повідомив відділ комунікацій Міністерства закордонних та європейських справ країни.

Головні тези:

  • Словаччина знову заблокувала прийняття пакета санкцій ЄС проти Росії через ініціативу RePowerEU.
  • Прем’єр-міністр Словаччини стверджує, що ці санкції можуть суттєво вплинути на економіку країни.
  • Словацька Республіка акцентує на важливості пошуку компромісних рішень щодо енергетичної безпеки та конкурентоспроможності.

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Словацький уряд на чолі із прем’єр-міністром Робертом Фіцо неодноразово заявляв, що не підтримуватиме підготовлений пакет санкцій через ініціативу RePowerEU, яка передбачає повне припинення постачання російського природного газу до ЄвроСоюзу з 1 січня 2028 року.

За словами Фіцо, це може мати суттєвий негативний економічний вплив на Словаччину.

Словацька Республіка високо оцінила робочі переговори з представниками Європейської комісії на тему енергетики та RePowerEU, метою яких було сприяти кращому розумінню застережень та вимог Словацької Республіки як найбільш постраждалої держави-члена.

У відомстві наголосили, що пропозиція RePowerEU є "серйозним викликом для конкурентоспроможності економіки, особливо з погляду цін на енергоносії та енергетичної безпеки Словаччини", тому, мовляв, Словаччина залишається на своїй поточній позиції щодо 18-го пакету санкцій.

Словацька Республіка готова продовжувати конструктивне спілкування з Європейською Комісією, а також на основі своєї ініціативи продовжувати пошук можливих рішень у спільному діалозі на благо громадян та бізнесу, — заявило міністерство і додало, що переговори ще не усунули фундаментальні занепокоєння та застереження, які Словаччина все ще має щодо пропозиції RePowerEU.

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