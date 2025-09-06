Фіцо назвав цинічну умову для завершення війни РФ проти України

5 вересня в Ужгороді відбулася двостороння зустріч президента Володимира Зеленського та прем'єра Словаччини Роберта Фіцо. Лідери країн, зокрема, обговорили врегулювання війни в Україні. За підсумками зустрічі із Зеленським Роберт Фіцо у програмі STVR "Суботні діалоги" зізнався що досить песимістично налаштований щодо швидкого завершення війни РФ проти України.
Головні тези:
- Роберт Фіцо підкреслив, що рішуча відмова України у вступі до НАТО є першою умовою для завершення війни.
- Фіцо закликав Україну забути про вступ до НАТО та підкреслив важливість переговорів між Путіним і Зеленським для зупинення конфлікту.
Фіцо закликає Україну забути про вступ до НАТО
За словами словацького прем'єра, переговори між Путіним і Зеленським потрібні, аби зупинити війну. Ані російський, ані український лідери не бажають зустрічатися один з одним, але "відчувають, що доведеться".
Фіцо додав, що Дональд Трамп є найкращим кандидатом на роль посередника між Україною та Росією у мирних переговорах.
Також, на думку словацького політика, рішуча відмова Україні у вступі до НАТО є першою умовою для завершення війни.
Роберт Фіцо підкреслив, що його країна хоче долучитися до безпекових гарантій для України. Але відправляти військових не буде. Це він сказав на зустрічі із Зеленським.
