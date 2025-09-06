Фіцо назвав цинічну умову для завершення війни РФ проти України

5 вересня в Ужгороді відбулася двостороння зустріч президента Володимира Зеленського та прем'єра Словаччини Роберта Фіцо. Лідери країн, зокрема, обговорили врегулювання війни в Україні. За підсумками зустрічі із Зеленським Роберт Фіцо у програмі STVR "Суботні діалоги" зізнався що досить песимістично налаштований щодо швидкого завершення війни РФ проти України.

Фіцо закликає Україну забути про вступ до НАТО

За словами словацького прем'єра, переговори між Путіним і Зеленським потрібні, аби зупинити війну. Ані російський, ані український лідери не бажають зустрічатися один з одним, але "відчувають, що доведеться".

Фіцо додав, що Дональд Трамп є найкращим кандидатом на роль посередника між Україною та Росією у мирних переговорах.

Також, на думку словацького політика, рішуча відмова Україні у вступі до НАТО є першою умовою для завершення війни.

Роберт Фіцо вважає, що у цьому питання Росію обманули. Він додав, що ті, хто говорить про можливий вступ України до НАТО, теж вводять її в оману. Поширити

Усі, хто казав Зеленському, що Україну візьмуть до НАТО — брехали йому. Роберт Фіцо Прем'єр-міністр Словаччини

Роберт Фіцо підкреслив, що його країна хоче долучитися до безпекових гарантій для України. Але відправляти військових не буде. Це він сказав на зустрічі із Зеленським.