Фіцо назвав цинічну умову для завершення війни РФ проти України
Категорія
Політика
Дата публікації

Фіцо назвав цинічну умову для завершення війни РФ проти України

Фіцо
Джерело:  online.ua

5 вересня в Ужгороді відбулася двостороння зустріч президента Володимира Зеленського та прем'єра Словаччини Роберта Фіцо. Лідери країн, зокрема, обговорили врегулювання війни в Україні. За підсумками зустрічі із Зеленським Роберт Фіцо у програмі STVR "Суботні діалоги" зізнався що досить песимістично налаштований щодо швидкого завершення війни РФ проти України.

Головні тези:

  • Роберт Фіцо підкреслив, що рішуча відмова України у вступі до НАТО є першою умовою для завершення війни.
  • Фіцо закликав Україну забути про вступ до НАТО та підкреслив важливість переговорів між Путіним і Зеленським для зупинення конфлікту.

Фіцо закликає Україну забути про вступ до НАТО

За словами словацького прем'єра, переговори між Путіним і Зеленським потрібні, аби зупинити війну. Ані російський, ані український лідери не бажають зустрічатися один з одним, але "відчувають, що доведеться".

Фіцо додав, що Дональд Трамп є найкращим кандидатом на роль посередника між Україною та Росією у мирних переговорах.

Також, на думку словацького політика, рішуча відмова Україні у вступі до НАТО є першою умовою для завершення війни.

Роберт Фіцо вважає, що у цьому питання Росію обманули. Він додав, що ті, хто говорить про можливий вступ України до НАТО, теж вводять її в оману.

Усі, хто казав Зеленському, що Україну візьмуть до НАТО — брехали йому.

Роберт Фіцо

Роберт Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини

Роберт Фіцо підкреслив, що його країна хоче долучитися до безпекових гарантій для України. Але відправляти військових не буде. Це він сказав на зустрічі із Зеленським.

Словацька Республіка не розміщуватиме жодних військових на території України. Але ми можемо допомогти логістично — наприклад, з використанням транспортних маршрутів.

