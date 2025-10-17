Фіцо публічно підтримав вступ України в Євросоюз
Категорія
Політика
Дата публікації

Фіцо публічно підтримав вступ України в Євросоюз

Фіцо
Read in English
Джерело:  Європейська правда

Лідер Словаччини Роберт Фіцо неочікувано для всіх заявив, що вступ України до Європейського Союзу матиме позивні наслідки, адже дасть можливість посилити співробітництво між країнами-членами.

Головні тези:

  • Фіцо поділився очікуваннями від вступу України в ЄС.
  • Він також вважає, що відносини Києва та Братислави стануть ще інтенсивнішими.

Фіцо хоче бачити Україну в ЄС

З заявою з цього приводу проросійський політик виступив під час відкриття спільних міжурядових українсько-словацьких консультацій 17 жовтня.

Роберт Фіцо офіційно підтвердив, що Словаччина готова повноцінно підтримати вступ України в Європейський Союз.

За його словами, пріоритетом залишається транскордонне співробітництво і європейська інтеграція України.

Щодо цього ми ніколи нічого іншого не говорили. Якщо ваша країна ухвалила рішення і вважає, що ваше майбутнє в Євросоюзі, то ми також вважаємо, що те, що ви будете в ЄС — підтримає стабільність в регіоні і надасть нові імпульси для наших двосторонніх відносин.

Роберт Фіцо

Роберт Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини

На переконання поплічника Путіна, коли Україна врешті приєднається до Євросоюзу — співпраця між офіційними Києвом та Братиславою вийде не новий рівень.

Попри це, Фіцо не приховує, що Словаччина не надто позитивно ставиться до питання вступу України в НАТО.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Фіцо назвав цинічну умову для завершення війни РФ проти України
Фіцо
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
В європейських політиків остаточно увірвався терпець через Фіцо
Фіцо загрався у дружбу з Кремлем
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Не поразка Росії". Фіцо виступив із новою скандальною заявою
Фіцо

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?