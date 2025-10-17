Фіцо публічно підтримав вступ України в Євросоюз

Лідер Словаччини Роберт Фіцо неочікувано для всіх заявив, що вступ України до Європейського Союзу матиме позивні наслідки, адже дасть можливість посилити співробітництво між країнами-членами.
Головні тези:
- Фіцо поділився очікуваннями від вступу України в ЄС.
- Він також вважає, що відносини Києва та Братислави стануть ще інтенсивнішими.
Фіцо хоче бачити Україну в ЄС
З заявою з цього приводу проросійський політик виступив під час відкриття спільних міжурядових українсько-словацьких консультацій 17 жовтня.
Роберт Фіцо офіційно підтвердив, що Словаччина готова повноцінно підтримати вступ України в Європейський Союз.
За його словами, пріоритетом залишається транскордонне співробітництво і європейська інтеграція України.
На переконання поплічника Путіна, коли Україна врешті приєднається до Євросоюзу — співпраця між офіційними Києвом та Братиславою вийде не новий рівень.
Попри це, Фіцо не приховує, що Словаччина не надто позитивно ставиться до питання вступу України в НАТО.
Більше по темі
