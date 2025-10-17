Трамп готується до вирішального прориву у війні РФ проти України
Трамп готується до вирішального прориву у війні РФ проти України

Трамп рішуче налаштований завершити війну
Джерело:  The Telegraph

Оглядач The Telegraph Роб Кріллі звертає увагу на те, що американський лідер Дональд Трамп зміг загнати російського диктатора Володимира Путіна у глухий кут. Просто зараз президент США вірить, що близький до доленосного прориву в російсько-українській війні.

Головні тези:

  • Дії Трампа є викликом для гегемонії Путіна в Центральній Азії.
  • Російський диктатор уже втратив свій вплив у багатьох регіонах світу.

Трамп рішуче налаштований завершити війну

За словами інсайдерів у Білому домі, наразі американський лідер натхнений своїми успіхами на Близькому Сході.

Він вірить, що після завершення війни в Газі здатний зупинити й російську війну.

Не можна також ігнорувати той факт, що мирна угода між Вірменією та Азербайджаном, підписана завдяки втручанню Трампа, мінімізує залежність від маршрутів, які проходять через Росію або контролюються нею.

І це кладе кінець конфлікту, який дозволяв Москві в різний час грати на обох сторонах, постачаючи зброю і розміщуючи миротворців, — наголошує Кріллі.

З заявою з цього приводу виступив Стефан Гедлунд — директор з досліджень Центру російських і євразійських досліджень Уппсальського університету.

На переконання останнього, позиції Путіна як гегемона в Центральній Азії невпинно слабшають.

Не для всіх є очевидним план Трампа, однак сукупний вплив угод і домовленостей, підписаних протягом останніх 9 місяців президентства, призвів до зниження напруженості та заворушень на Близькому Сході, якими Кремль користується десятиліттями.

Інсайдери у Білому домі навіть не приховують, що президент США умисно заганяє Путіна в глухий кут.

Російські окупанти збили над Кримом власний літак
ВМС ЗСУ
Су-30
Джей Ді Венс неочікувано принизив Путіна та армію РФ
Венс
Фіцо публічно підтримав вступ України в Євросоюз
Фіцо

