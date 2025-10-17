Путін розлютив Трампа ахінеєю про Рюрика та Україну

Як вдалося дізнатися виданню Financial Times, російський диктатор Володимир Путін вибісив президента США Дональда Трампа під час їхньої особистої зустрічі на Алясці. Як виявилося, американський лідер не витерпів “історичної промови" свого візаві.

Трамп відчув на собі наслідки “ерудиції” Путіна

Новими неочікуваними подробицями зустрічі американського лідера та російського диктатора поділилися анонімні джерела ЗМІ.

За словами інсайдерів, під час нової промови Путін згадав середньовічних князів, таких як Рюрик Новгородський та Ярослав Мудрий, а також козацького гетьмана Богдана Хмельницького.

Саме за допомогою останнього він у більшості випадків намагається довести, що Україна і Росія нібито є одним народом.

На це спантеличений Трамп кілька разів підвищив голос і в якийсь момент навіть погрожував піти. Врешті-решт він скоротив зустріч і скасував запланований обід, під час якого ширші делегації мали обговорити економічні зв'язки та співпрацю. Поширити

Згадані події розгорталися після того, як президент США запропонував Путіну укласти угоду щодо припинення війни, а також скасувати санкції проти РФ в обмін на припинення вогню.