Путін розлютив Трампа ахінеєю про Рюрика та Україну

Як вдалося дізнатися виданню Financial Times, російський диктатор Володимир Путін вибісив президента США Дональда Трампа під час їхньої особистої зустрічі на Алясці. Як виявилося, американський лідер не витерпів “історичної промови" свого візаві.
Головні тези:
- Путін відхилив угоду Трампа щодо завершення війни.
- Після конфлікту президент США перервав зустріч та скасував обговорення економічних питань.
Трамп відчув на собі наслідки “ерудиції” Путіна
Новими неочікуваними подробицями зустрічі американського лідера та російського диктатора поділилися анонімні джерела ЗМІ.
За словами інсайдерів, під час нової промови Путін згадав середньовічних князів, таких як Рюрик Новгородський та Ярослав Мудрий, а також козацького гетьмана Богдана Хмельницького.
Саме за допомогою останнього він у більшості випадків намагається довести, що Україна і Росія нібито є одним народом.
Згадані події розгорталися після того, як президент США запропонував Путіну укласти угоду щодо припинення війни, а також скасувати санкції проти РФ в обмін на припинення вогню.
Однак російський диктатор категорично відкинув пропозицію і наполіг, що війна закінчиться лише в тому разі, коли Україна капітулює і віддасть ще більше територій на сході.
