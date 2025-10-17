15 українських полонених у Росії засудили до десятків років колонії

17 жовтня стало відомо, що Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив 15 українських військовополонених до термінів від 15 до 21 року колонії суворого режиму.
Головні тези:
- Українські військовополонені під час суду розповідали про тортури, які вони пережили.
- Судовий процес над бійцями "Айдара" порушує міжнародне право.
Влада РФ продовжує знущатися над військовополоненими
Російський суд цинічно та безпідставно звинуватив українських захисників в "участі в терористичній організації", "насильницькому захопленні влади" і "проходженні навчання в терористичних цілях".
Ба більше, вказано, що обвинувачення проти кожного бранця було побудовано виключно на тому, що вони служили у батальйоні "Айдар.
А це означає, що якихось конкретних воєнних злочинів жодному з підсудних не інкримінували.
Російські судді оголосили їм такі терміни:
Віталій Грузинов, Роман Недоступ і Сергій Калинченко отримали по 21 року колонії суворого режиму;
Микола Чуприна, Тарас Радченко, Семен Забайрачний, Сергій Нікітюк, Олександр Таранець і Владислав Єрмолинський — 20 років;
Володимир Макаренко та Ігор Гайоха — 18 років;
Андрій Шолік, Віталій Крохальов і В'ячеслав Байдюк — 16 років;
Дмитро Федченко — 15 років.
