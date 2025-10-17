15 українських полонених у Росії засудили до десятків років колонії
Категорія
Світ
Дата публікації

15 українських полонених у Росії засудили до десятків років колонії

Влада РФ продовжує знущатися над військовополоненими
Read in English
Джерело:  online.ua

17 жовтня стало відомо, що Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив 15 українських військовополонених до термінів від 15 до 21 року колонії суворого режиму.

Головні тези:

  • Українські військовополонені під час суду розповідали про тортури, які вони пережили.
  • Судовий процес над бійцями "Айдара" порушує міжнародне право.

Влада РФ продовжує знущатися над військовополоненими

Російський суд цинічно та безпідставно звинуватив українських захисників в "участі в терористичній організації", "насильницькому захопленні влади" і "проходженні навчання в терористичних цілях".

Ба більше, вказано, що обвинувачення проти кожного бранця було побудовано виключно на тому, що вони служили у батальйоні "Айдар.

А це означає, що якихось конкретних воєнних злочинів жодному з підсудних не інкримінували.

Російські судді оголосили їм такі терміни:

  • Віталій Грузинов, Роман Недоступ і Сергій Калинченко отримали по 21 року колонії суворого режиму;

  • Микола Чуприна, Тарас Радченко, Семен Забайрачний, Сергій Нікітюк, Олександр Таранець і Владислав Єрмолинський — 20 років;

  • Володимир Макаренко та Ігор Гайоха — 18 років;

  • Андрій Шолік, Віталій Крохальов і В'ячеслав Байдюк — 16 років;

  • Дмитро Федченко — 15 років.

За цією ж справою проходили дві жінки — медики Лілія Прутян і Марина Міщенко, які повернулися в Україну в рамках обміну полоненими. Обвинувачення проти них виділено в окреме провадження.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Російський строковик влаштував стрілянину у військовій частині
Що відомо про стрілянину у російській військовій частині
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Джей Ді Венс неочікувано принизив Путіна та армію РФ
Венс
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп готується до вирішального прориву у війні РФ проти України
Трамп рішуче налаштований завершити війну

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?