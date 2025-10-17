15 украинских пленных в России приговорили к десяткам лет колонии
15 украинских пленных в России приговорили к десяткам лет колонии

Власти РФ продолжают издеваться над военнопленными
Источник:  online.ua

17 октября стало известно, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил 15 украинских военнопленных к срокам от 15 до 21 года колонии строгого режима.

  • Украинские военнопленные во время суда рассказывали о пытках, которые они пережили.
  • Судебный процесс над бойцами "Айдара" нарушает международное право.

Власти РФ продолжают издеваться над военнопленными

Российский суд цинично и безосновательно обвинил украинских защитников в "участии в террористической организации", "насильственном захвате власти" и "прохождении учения в террористических целях".

Более того, указано, что обвинение против каждого пленника было построено исключительно на том, что они служили в батальоне "Айдар.

А это значит, что какие-либо конкретные военные преступления ни одному из подсудимых не инкриминировали.

Российские судьи объявили им следующие термины:

  • Виталий Грузинов, Роман Недоступ и Сергей Калинченко получили до 21 года колонии строгого режима;

  • Николай Чуприна, Тарас Радченко, Семен Забайрачный, Сергей Никитюк, Александр Таранец и Владислав Ермолинский — 20 лет;

  • Владимир Макаренко и Игорь Гайоха — 18 лет;

  • Андрей Шолик, Виталий Крохалев и Вячеслав Байдюк — 16 лет;

  • Дмитрий Федченко — 15 лет.

По этому же делу проходили две женщины — вернувшиеся в Украину в рамках обмена пленными: медики Лилия Прутян и Марина Мищенко. Обвинение против них выделено в отдельное производство.

