15 украинских пленных в России приговорили к десяткам лет колонии

17 октября стало известно, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил 15 украинских военнопленных к срокам от 15 до 21 года колонии строгого режима.
Главные тезисы
- Украинские военнопленные во время суда рассказывали о пытках, которые они пережили.
- Судебный процесс над бойцами "Айдара" нарушает международное право.
Власти РФ продолжают издеваться над военнопленными
Российский суд цинично и безосновательно обвинил украинских защитников в "участии в террористической организации", "насильственном захвате власти" и "прохождении учения в террористических целях".
Более того, указано, что обвинение против каждого пленника было построено исключительно на том, что они служили в батальоне "Айдар.
А это значит, что какие-либо конкретные военные преступления ни одному из подсудимых не инкриминировали.
Российские судьи объявили им следующие термины:
Виталий Грузинов, Роман Недоступ и Сергей Калинченко получили до 21 года колонии строгого режима;
Николай Чуприна, Тарас Радченко, Семен Забайрачный, Сергей Никитюк, Александр Таранец и Владислав Ермолинский — 20 лет;
Владимир Макаренко и Игорь Гайоха — 18 лет;
Андрей Шолик, Виталий Крохалев и Вячеслав Байдюк — 16 лет;
Дмитрий Федченко — 15 лет.
