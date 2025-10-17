Московский военный округ официально подтвердил, что 17 октября в воинской части Подмосковья срочник застрелил контрактника, ранил еще нескольких сослуживцев, а затем совершил суицид.
Главные тезисы
- Согласно последним данным, известно о по меньшей мере 5 пострадавших.
- Причина стрельбы пока не раскрывается.
Что известно о стрельбе в российской воинской части
Как удалось узнать российским пропагандистам, инцидент произошел ночью 17 октября на территории воинской части в Подмосковье.
Согласно последним данным, сейчас на месте работает комиссия главного командования ВКС России.
Анонимные источники говорят, что инцидент произошел в воинской части на территории Наро-Фоминского района Подмосковья.
Также раскрывается информация о том, что всего пострадали пять человек.
Кроме того, известно, что один солдат с тяжелым ранением был госпитализирован.
Реальная причина, которая спровоцировала срочника на стрельбу, пока не раскрывается.
Однако следует отметить, что это не редкие случаи в российской воинских частях.
