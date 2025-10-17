Московский военный округ официально подтвердил, что 17 октября в воинской части Подмосковья срочник застрелил контрактника, ранил еще нескольких сослуживцев, а затем совершил суицид.

Что известно о стрельбе в российской воинской части

Как удалось узнать российским пропагандистам, инцидент произошел ночью 17 октября на территории воинской части в Подмосковье.

Военнослужащий, выполняя задание на наблюдательном посту, нарушил правила обращения с оружием и смертельно ранил военнослужащего по контракту, — сказано в официальном заявлении Московского военного округа. Поделиться

Согласно последним данным, сейчас на месте работает комиссия главного командования ВКС России.

Анонимные источники говорят, что инцидент произошел в воинской части на территории Наро-Фоминского района Подмосковья.

Также раскрывается информация о том, что всего пострадали пять человек.

Один из раненых позвонил матери и рассказал о стрельбе. Женщина вызвала в воинскую часть медиков и полицию. Поделиться

Кроме того, известно, что один солдат с тяжелым ранением был госпитализирован.

Реальная причина, которая спровоцировала срочника на стрельбу, пока не раскрывается.