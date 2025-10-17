Російський строковик влаштував стрілянину у військовій частині
Російський строковик влаштував стрілянину у військовій частині

Що відомо про стрілянину у російській військовій частині
Джерело:  online.ua

Московський військовий округ офіційно підтвердив, що 17 жовтня у військовій частині Підмосков'я строковик застрелив контрактника, поранив ще кількох товаришів по службі поранив, а потім скоїв суїцид.

Головні тези:

  • Згідно з останніми даними, відомо про щонайменше 5 постраждалих.
  • Причина стрілянини наразі не розкривається.

Що відомо про стрілянину у російській військовій частині

Як вдалося дізнатися російським пропагандистам, цей інцидент стався вночі 17 жовтня на території військової частини в Підмосков'ї.

Військовослужбовець, виконуючи завдання на спостережному посту, порушив правила поводження зі зброєю і смертельно поранив військовослужбовця за контрактом, — йдеться в офіційній заяві Московського військового округу.

Згідно з останніми даними, зараз на місці працює комісія головного командування ВКС Росії.

Анонімні джерела розповідають, що інцидент відбувся у військовій частині на території Наро-Фомінського району Підмосков'я.

Також розкривається інформація про те, що загалом постраждали п'ятеро людей.

Один з поранених зателефонував матері і розповів про стрілянину. Жінка викликала до військової частини медиків і поліцію.

Окрім того, відомо, що одного солдата з важким пораненням госпіталізували.

Реальна причина, яка спровокувала строковика на стрілянину, наразі не розкривається.

Однак, варто зазначити, що це непоодинокі випадки у російській військових частинах.

