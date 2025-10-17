Московський військовий округ офіційно підтвердив, що 17 жовтня у військовій частині Підмосков'я строковик застрелив контрактника, поранив ще кількох товаришів по службі поранив, а потім скоїв суїцид.
Головні тези:
- Згідно з останніми даними, відомо про щонайменше 5 постраждалих.
- Причина стрілянини наразі не розкривається.
Що відомо про стрілянину у російській військовій частині
Як вдалося дізнатися російським пропагандистам, цей інцидент стався вночі 17 жовтня на території військової частини в Підмосков'ї.
Згідно з останніми даними, зараз на місці працює комісія головного командування ВКС Росії.
Анонімні джерела розповідають, що інцидент відбувся у військовій частині на території Наро-Фомінського району Підмосков'я.
Також розкривається інформація про те, що загалом постраждали п'ятеро людей.
Окрім того, відомо, що одного солдата з важким пораненням госпіталізували.
Реальна причина, яка спровокувала строковика на стрілянину, наразі не розкривається.
Однак, варто зазначити, що це непоодинокі випадки у російській військових частинах.
