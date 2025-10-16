Президент США Дональд Трамп работает над созданием фонда победы Украины, который будет финансироваться за счет новых тарифов на Китай. Он поручил министру финансов Скотту Бессенту обсудить этот план с европейскими коллегами перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон в пятницу, 17 октября.
Главные тезисы
- Трамп инициирует создание фонда поддержки Украины за счет новых тарифов для Китая, чтобы укрепить обороноспособность страны.
- Идея введения тарифов направлена на оказание максимального экономического давления на Путина и заставить его участвовать в переговорах с Трампом и Зеленским.
- Создание фонда победы Украины направлено на поддержку ВСУ и обеспечение финансирования для сопротивления в случае продолжения военных действий.
США могут создать фонд помощи ВСУ на средства от пошлин для Китая
Американский лидер, ранее утверждавший, что Зеленский "не владеет козырями" для военной победы, все чаще теряет терпение к кремлевскому диктатору Владимиру Путину, а его предложение об изменении подхода к войне в Украине стало заметным изменением позиции.
Обсуждения в Брюсселе были сосредоточены на возможном снабжении Украины дальнобойных ракет Tomahawk и финансировании вооруженного сопротивления страны к концу четвертого года полномасштабной войны.
Трамп поручил послу и мне сообщить нашим европейским союзникам, что мы поддерживаем идею введения — назовите это как хотите — "тарифа на российскую нефть" для Китая или "тарифа победы Украины" на Китай. Но наши украинские и европейские союзники должны быть готовы присоединиться. Мы ответим, если наши европейские партнеры будут с нами, — заявил Бессент журналистам.
Сообщается, что, согласно стратегии, будет введена пошлина в 500% на импорт из Китая, а полученные средства будут направлены на вооружение украинской армии. План призван оказать максимальное экономическое давление на Путина, чья военная машина зависит от поддержки Китая, чтобы заставить его сесть за стол переговоров с Трампом и Зеленским.
Журналисты отмечают, что ранее идея ввести санкции против Китая за закупку российской нефти сталкивалась с сопротивлением европейских правительств. И хотя НАТО назвал Пекин "ключевым пособником" войны России, многие страны альянса, включая Британию, отказались считать Китай врагом.
К слову, министр обороны Украины Денис Шмигаль сообщил союзникам, что для финансирования еще одного года сопротивления в 2026 году Украине нужно 120 млрд долларов. На встрече в штаб-квартире НАТО, которую сопредседательствовала Британия, обсуждалось, как собрать половину этой суммы, которую, по словам Шмыгаля, должны предоставить союзники Киева.
Европейские источники в НАТО заявили, что поддерживают шаг передачи ракет Tomahawk Украине, который позволит стране наносить удары по российским целям далеко за линией фронта, но признают, что решение полностью зависит от президента США. Шмигаль отметил, что такое решение не может быть принято на встрече министров обороны НАТО и должно быть утверждено лично Трампом и Зеленским.
Если Трамп согласится, европейским странам, вероятно, придется оплатить поставки и обучение через программу НАТО Purl, согласно которой американское оружие передается Украине на средства европейских правительств.
