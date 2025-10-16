Трамп ініціює створення фонду підтримки України коштом нових тарифів для Китаю

Президент США Дональд Трамп працює над створенням фонду перемоги України, який фінансуватиметься коштом нових тарифів на Китай. Він доручив міністру фінансів Скотту Бессенту обговорити цей план з європейськими колегами перед візитом президента України Володимира Зеленського до Вашингтона в п'ятницю, 17 жовтня.

США можуть створити фонд допомоги ЗСУ коштом мит для Китаю

Американський лідер, який раніше стверджував, що Зеленський "не володіє козирями" для воєнної перемоги, дедалі частіше втрачає терпіння до кремлівського диктатора Володимира Путіна, а його пропозиція про зміну підходу до війни в Україні стала помітною зміною позиції.

Ця риторика прозвучала і в міністра оборони США Піта Гегсета, який на зустрічі міністрів оборони країн НАТО заявив, що США готові підтримати Київ "таким чином, як це можуть тільки Сполучені Штати", якщо Росія продовжить ухилятися від мирних переговорів.

Обговорення в Брюсселі були зосереджені на можливому постачанні Україні далекобійних ракет Tomahawk і фінансуванні збройного опору країни під кінець четвертого року повномасштабної війни.

Трамп доручив послу і мені повідомити наших європейських союзників, що ми підтримуємо ідею введення — назвіть це як хочете — "тарифу на російську нафту" для Китаю або "тарифу перемоги України" на Китай. Але наші українські та європейські союзники мають бути готові приєднатися. Ми відповімо, якщо наші європейські партнери будуть з нами, — заявив Бессент журналістам.

Повідомляється, що, згідно зі стратегією, буде запроваджено мито в 500% на імпорт із Китаю, а отримані кошти спрямують на озброєння української армії. План покликаний чинити максимальний економічний тиск на Путіна, чия військова машина залежить від підтримки Китаю, щоб змусити його сісти за стіл переговорів із Трампом і Зеленським.

Журналісти зазначають, що раніше ідея запровадити санкції проти Китаю за закупівлю російської нафти стикалася з опором європейських урядів. І, хоча НАТО назвав Пекін "ключовим пособником" війни Росії, багато країн альянсу, включно з Британією, відмовилися вважати Китай ворогом.

До слова, міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив союзникам, що для фінансування ще одного року опору в 2026 році Україні потрібно 120 млрд дол. На зустрічі в штаб-квартирі НАТО, яку співголовувала Британія, обговорювалося, як зібрати половину цієї суми, яку, за словами Шмигаля, мають надати союзники Києва.

Другою "важливою темою" стали постачання далекобійних ракет. "Їхня назва всім відома", додав він.

Європейські джерела в НАТО заявили, що підтримують крок передачі ракет Tomahawk Україні, який дасть країні можливість завдавати ударів по російських цілях далеко за лінією фронту, але визнають, що рішення повністю залежить від президента США. Шмигаль зазначив, що таке рішення не може бути ухвалене на зустрічі міністрів оборони НАТО і має бути затверджене особисто Трампом і Зеленським.