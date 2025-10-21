Зустріч Трампа та Путіна опинилася під загрозою зриву
Зустріч Трампа та Путіна опинилася під загрозою зриву

Путін та Трамп
Read in English
Джерело:  CNN

Згідно з даними CNN, зустріч глави Держдепу США Марко Рубіо та очільника МЗС РФ Сергія Лаврова, що повинна була відбутися цього тижня, відклали з невідомих причин. Що важливо розуміти, це ставить під питання новий раунд переговорів президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

Головні тези:

  • Цілком можливо, зустрічі відклали через різні бачення Рубіо та Лаврова на завершення війни.
  • Фактично Росія не відмовилася від своїх цинічних вимог.

Чи відбудеться зустріч Трампа та Путіна

Як стверджують інсайдери журналістів у Білому домі, переговори Рубіо та Лаврова цього тижня відклали щонайменше на деякий час.

Раніше ширилися чутки про те, що потенційною датою їхньої зустрічі буде 23 жовтня.

Шеф американської дипломатії та скандальний російський дипломат повинні були б готувати нову особисту зустріч Трампа і Путіна у Будапешті.

Наразі конкретні причини відкладання зустрічі не розкриваються.

Одне з анонімних джерел заявило ЗМІ, що це пов'язано із надто різними баченнями Рубіо і Лаврова щодо завершення російсько-української війни.

Ще один інсайдер зауважив, що остання розмова американського та російського дипломатів підтвердила, що офіційна Москва особливо не змінили свої максималістські вимоги.

Через це Рубіо навряд чи буде рекомендувати рухати далі плани із зустріччю Трампа й Путіна. Співрозмовники видання вважають, що, ймовірно, держсекретар США знову говоритиме з Лавровим цього тижня.

