"Трамп був жорстким". Про що насправді говорили президенти України та США

Згідно з даними Axios та CNN, президент США Дональд Трамп провів у Білому дому напружену бесіду з українським колегою Володимиром Зеленським. Президент США заявив своєму візаві, що поки не планує надавати ЗСУ ракети Tomahawk, адже вважає пріоритетом дипломатію.
Головні тези:
- Трамп знову змінив свою позицію після розмови з Путіним.
- Він вважає, що може завершити війну без нового етапу ескалації.
Переговори Зеленського та Трампа — нові подробиці
Український лідер розраховував почути обіцянками щодо нових озброєнь для ЗСУ.
Однак проблема полягала в тому, що Трамп знову змінив позицію після своєї розмови з російським диктатором Володимиром Путіним.
Очільник Білого дому заявив Зеленського, що його пріоритетом зараз є дипломатія, і він вважає, що надання Tomahawk може її підірвати.
За словами інсайдерів ЗМІ, зустріч "була нелегкою".
Що також важливо розуміти, переговори раптово закінчилися за 2,5 години.
Ще один інсайдер повідомив: у Трампа склалося хибне враження, що Україна прагне ескалації та продовження війна.
Правда полягає в тому, що Зеленський просто хоче отримати більше зброї для захисту мирного населення та територій своєї країни.
