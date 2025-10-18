"Трамп був жорстким". Про що насправді говорили президенти України та США

Згідно з даними Axios та CNN, президент США Дональд Трамп провів у Білому дому напружену бесіду з українським колегою Володимиром Зеленським. Президент США заявив своєму візаві, що поки не планує надавати ЗСУ ракети Tomahawk, адже вважає пріоритетом дипломатію.

Переговори Зеленського та Трампа — нові подробиці

Український лідер розраховував почути обіцянками щодо нових озброєнь для ЗСУ.

Однак проблема полягала в тому, що Трамп знову змінив позицію після своєї розмови з російським диктатором Володимиром Путіним.

Очільник Білого дому заявив Зеленського, що його пріоритетом зараз є дипломатія, і він вважає, що надання Tomahawk може її підірвати.

За словами інсайдерів ЗМІ, зустріч "була нелегкою".

Ніхто не кричав, але Трамп був жорстким. Трамп зробив кілька різких заяв під час зустрічі, і в деяких моментах вона набула дещо емоційного характеру, — пише видання Axios. Поширити

Що також важливо розуміти, переговори раптово закінчилися за 2,5 години.

Я думаю, ми закінчили. Подивимося, що буде наступного тижня, — заявив президент США, маючи на увазі свою майбутню зустріч з Путіним. Поширити

Ще один інсайдер повідомив: у Трампа склалося хибне враження, що Україна прагне ескалації та продовження війна.