Українські дрони в обмін на "Томагавки". Зеленський запропонував угоду Трампу
Українські дрони в обмін на "Томагавки". Зеленський запропонував угоду Трампу

Офіс Президента України
Зеленський
Read in English

17 жовтня у Білому домі відбулася зустріч президентів України та США, під час якої Дональд Трамп заявив про шанс швидко закінчити війну РФ проти України.

Головні тези:

  • Зустріч президентів України та США в Білому домі: Зеленський запропонував угоду Трампу про обмін українських дронів на “Томагавки”.
  • Трамп вірить, що може змусити Путіна закінчити війну проти України та хоче припинення вогню без ескалації конфлікту.

Зеленський запропонував Трампу українські дрони в обмін на “Томагавки”

На запитання журналіста, чи вірить Трамп, що зможе змусити нелегітимного президента РФ Володимира Путіна закінчити війну проти України, президент США відповів: “Так”.

Також Трамп похвалив Зеленського та назвав його “сильним лідером”.

Зеленський — сильний лідер. Ми гарно з ним спілкуємося.

Також Трамп впевнений, що Путін бажає закінчення війни проти України.

Сьогодні ми поговоримо про мою вчорашню розмову з Путіним, де були змальовані певні принципи, і ми побачимо, чи вдасться нам це вирішити. Думаю, Путін хоче закінчити війну, інакше він би не говорив так.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Репортер запитав Трампа, чи Україна все ще зможе повернути всі втрачені території, на що він відповів: "Хто зна".

Також Трамп сказав, що краще закінчити цю війну без Tomahawk.

І я думаю, ми близькі до цього.

Крім того, президент США зазначив, що хоче купувати в України дрони, які “дуже хороші".

Трамп назвав удари вглиб Росії американською зброєю ескалацією, але заявив, що обговорить це із Зеленським.

На що Президент України Володимир Зеленський відповів, що про це треба говорити.

Я думаю нам треба сісти і говорити. Далі, нам треба припинення вогню. Ми хочемо миру, Путін — ні. Ми пропонуємо угоду США. Ми даємо їм дрони, а вони нам Tomahawk та інше озброєння.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

На цю пропозицію президент США відповів, що зацікавлений в цій угоді.

