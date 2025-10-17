Українські дрони в обмін на "Томагавки". Зеленський запропонував угоду Трампу

17 жовтня у Білому домі відбулася зустріч президентів України та США, під час якої Дональд Трамп заявив про шанс швидко закінчити війну РФ проти України.
Головні тези:
- Зустріч президентів України та США в Білому домі: Зеленський запропонував угоду Трампу про обмін українських дронів на “Томагавки”.
- Трамп вірить, що може змусити Путіна закінчити війну проти України та хоче припинення вогню без ескалації конфлікту.
Зеленський запропонував Трампу українські дрони в обмін на “Томагавки”
На запитання журналіста, чи вірить Трамп, що зможе змусити нелегітимного президента РФ Володимира Путіна закінчити війну проти України, президент США відповів: “Так”.
Також Трамп похвалив Зеленського та назвав його “сильним лідером”.
Також Трамп впевнений, що Путін бажає закінчення війни проти України.
Репортер запитав Трампа, чи Україна все ще зможе повернути всі втрачені території, на що він відповів: "Хто зна".
Також Трамп сказав, що краще закінчити цю війну без Tomahawk.
І я думаю, ми близькі до цього.
Крім того, президент США зазначив, що хоче купувати в України дрони, які “дуже хороші".
На що Президент України Володимир Зеленський відповів, що про це треба говорити.
На цю пропозицію президент США відповів, що зацікавлений в цій угоді.
