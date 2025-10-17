Украинские дроны в обмен на "Томагавки". Зеленский предложил соглашение Трампу

17 октября в Белом доме состоялась встреча президентов Украины и США, в ходе которой Дональд Трамп заявил о шансе быстро закончить войну РФ против Украины.
Главные тезисы
- Предложение украинского президента Зеленского об обмене дронов на Томагавки привлекло внимание на встрече с президентом США Трампом.
- Трамп выразил готовность рассмотреть соглашение и верит в возможность быстрого завершения войны РФ против Украины.
- Украина готова к диалогу и предложила взаимовыгодное соглашение, надеясь на поддержку и партнерство со стороны США.
Зеленский предложил Трампу украинские дроны в обмен на "Томагавки"
На вопрос журналиста, верит ли Трамп, что сможет заставить нелегитимного президента РФ Владимира Путина закончить войну против Украины, президент США ответил: "Да".
Также Трамп похвалил Зеленского и назвал его "сильным лидером".
Также Трамп уверен, что Путин желает окончания войны против Украины.
Репортер спросил Трампа, сможет ли Украина все еще вернуть все утраченные территории, на что он ответил: "Кто знает".
Также Трамп сказал, что лучше закончить эту войну без Tomahawk.
И я думаю, мы близки к этому.
Кроме того, президент США отметил, что хочет покупать у Украины дроны, которые "очень хорошие".
На что Президент Украины Владимир Зеленский ответил, что об этом нужно говорить.
На это предложение президент США ответил, что заинтересован в этом соглашении.
