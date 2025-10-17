Украинские дроны в обмен на "Томагавки". Зеленский предложил соглашение Трампу
Украинские дроны в обмен на "Томагавки". Зеленский предложил соглашение Трампу

Зеленский
17 октября в Белом доме состоялась встреча президентов Украины и США, в ходе которой Дональд Трамп заявил о шансе быстро закончить войну РФ против Украины.

  • Предложение украинского президента Зеленского об обмене дронов на Томагавки привлекло внимание на встрече с президентом США Трампом.
  • Трамп выразил готовность рассмотреть соглашение и верит в возможность быстрого завершения войны РФ против Украины.
  • Украина готова к диалогу и предложила взаимовыгодное соглашение, надеясь на поддержку и партнерство со стороны США.

Зеленский предложил Трампу украинские дроны в обмен на "Томагавки"

На вопрос журналиста, верит ли Трамп, что сможет заставить нелегитимного президента РФ Владимира Путина закончить войну против Украины, президент США ответил: "Да".

Также Трамп похвалил Зеленского и назвал его "сильным лидером".

Зеленский — сильный лидер. Мы хорошо с ним общаемся.

Также Трамп уверен, что Путин желает окончания войны против Украины.

Сегодня мы поговорим о моем вчерашнем разговоре с Путиным, где были обрисованы определенные принципы, и мы увидим, удастся ли нам это решить. Думаю, Путин хочет закончить войну, иначе он бы так не говорил.

Репортер спросил Трампа, сможет ли Украина все еще вернуть все утраченные территории, на что он ответил: "Кто знает".

Также Трамп сказал, что лучше закончить эту войну без Tomahawk.

И я думаю, мы близки к этому.

Кроме того, президент США отметил, что хочет покупать у Украины дроны, которые "очень хорошие".

Трамп назвал удары вглубь России американским оружием эскалацией, но заявил, что обсудит это с Зеленским.

На что Президент Украины Владимир Зеленский ответил, что об этом нужно говорить.

Я думаю, нам нужно сесть и говорить. Далее, нам нужно прекращение огня. Мы хотим мира, Путин — нет. Мы предлагаем соглашение США. Мы даем им дроны, а они нам Tomahawk и другое вооружение.

На это предложение президент США ответил, что заинтересован в этом соглашении.

