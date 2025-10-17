Зеленский и Трамп начали встречу в Белом доме — первые подробности

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Президентом США Дональдом Трампом, где ожидается обсуждение возможных путей завершения российской войны и закупок американского оружия.

Зеленский и Трамп встретились в Белом доме

Глава Украинского государства прибыл в резиденцию американского лидера. Его встретил лично Дональд Трамп, проведя украинского гостя в здание.

Президенту Украины сопровождает украинская делегация.

Согласно плану, обнародованному накануне Белым домом, лидеры проведут разговор по официальному двустороннему ланчу. Это не новая практика встреч на самом высоком уровне в Вашингтоне — так, в частности, Дональд Трамп общался на этой неделе с президентом Аргентины Хавьером Милеем. Тогда за столом присутствовали представители делегаций обеих стран.

После встречи с украинским лидером Президент США планирует вылететь в собственную резиденцию во Флориде в Палм Бич. Поделиться

Ожидается, что стороны обсудят возможности для мирного процесса прекращения российской войны, поставки новых систем вооружений в Украину и связанные вопросы.

Накануне президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским главой Путиным, который он назвал «продуктивным». Он также заявил, что в течение двух недель планирует встретиться с Путиным в Венгрии.