Зеленский и Трамп начали встречу в Белом доме — первые подробности

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Президентом США Дональдом Трампом, где ожидается обсуждение возможных путей завершения российской войны и закупок американского оружия.
Главные тезисы
- В рамках встречи в Белом доме обсуждаются возможные способы завершения войны РФ против Украины и закупки американского оружия.
- Ожидается, что переговоры также коснутся мирного процесса в отношениях с Россией и возможностей урегулирования конфликта.
- Трамп планирует также встречу с российским президентом Путиным, открывая новые возможности для диалога и прекращения войны РФ против Украины.
Зеленский и Трамп встретились в Белом доме
Глава Украинского государства прибыл в резиденцию американского лидера. Его встретил лично Дональд Трамп, проведя украинского гостя в здание.
Президенту Украины сопровождает украинская делегация.
Согласно плану, обнародованному накануне Белым домом, лидеры проведут разговор по официальному двустороннему ланчу. Это не новая практика встреч на самом высоком уровне в Вашингтоне — так, в частности, Дональд Трамп общался на этой неделе с президентом Аргентины Хавьером Милеем. Тогда за столом присутствовали представители делегаций обеих стран.
Ожидается, что стороны обсудят возможности для мирного процесса прекращения российской войны, поставки новых систем вооружений в Украину и связанные вопросы.
Накануне президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским главой Путиным, который он назвал «продуктивным». Он также заявил, что в течение двух недель планирует встретиться с Путиным в Венгрии.
Ожидается, что лидеры будут разговаривать в двустороннем формате некоторое время. После этого Президент Украины планирует встретиться с журналистами в Вашингтоне и ответить на вопросы.
