Зеленский и Трамп начали встречу в Белом доме — первые подробности
Категория
Политика
Дата публикации

Зеленский и Трамп начали встречу в Белом доме — первые подробности

Офис Президента Украины
Трамп
Read in English
Читати українською

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Президентом США Дональдом Трампом, где ожидается обсуждение возможных путей завершения российской войны и закупок американского оружия.

Главные тезисы

  • В рамках встречи в Белом доме обсуждаются возможные способы завершения войны РФ против Украины и закупки американского оружия.
  • Ожидается, что переговоры также коснутся мирного процесса в отношениях с Россией и возможностей урегулирования конфликта.
  • Трамп планирует также встречу с российским президентом Путиным, открывая новые возможности для диалога и прекращения войны РФ против Украины.

Зеленский и Трамп встретились в Белом доме

Глава Украинского государства прибыл в резиденцию американского лидера. Его встретил лично Дональд Трамп, проведя украинского гостя в здание.

Президенту Украины сопровождает украинская делегация.

Согласно плану, обнародованному накануне Белым домом, лидеры проведут разговор по официальному двустороннему ланчу. Это не новая практика встреч на самом высоком уровне в Вашингтоне — так, в частности, Дональд Трамп общался на этой неделе с президентом Аргентины Хавьером Милеем. Тогда за столом присутствовали представители делегаций обеих стран.

После встречи с украинским лидером Президент США планирует вылететь в собственную резиденцию во Флориде в Палм Бич.

Ожидается, что стороны обсудят возможности для мирного процесса прекращения российской войны, поставки новых систем вооружений в Украину и связанные вопросы.

Накануне президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским главой Путиным, который он назвал «продуктивным». Он также заявил, что в течение двух недель планирует встретиться с Путиным в Венгрии.

Ожидается, что лидеры будут разговаривать в двустороннем формате некоторое время. После этого Президент Украины планирует встретиться с журналистами в Вашингтоне и ответить на вопросы.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Потенциал есть". Зеленский анонсировал масштабирование дальнобойных ударов по территории России
Владимир Зеленский
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский подписал указ о назначении Ольги Решетиловой Военной омбудсменкой
Офис Президента Украины
Кобылинская
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин разозлил Трампа ахинеей о Рюрике и Украине
Трамп ощутил на себе последствия "эрудиции" Путина

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?