"Потенциал есть". Зеленский анонсировал масштабирование дальнобойных ударов по территории России

Главная задача для Украины – масштабировать дальнобойные удары по территории врага, потенциал для этого есть, а «Петриоты» и «Томагавки» способны заложить долговременный фундамент мира.

Потенциал у Украины есть для масштабирования дальнобойных ударов по РФ — Зеленский

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время традиционного видеообращения.

Провел Ставку. Несколько тем, но наиболее важная дипстрайка, наша дальнобойность. То, что действительно влияет на российский потенциал войны и ощутимо его снижает. Сегодня были как производители соответствующего нашего оружия на Ставке, так и применяющие это оружие — Вооруженные Силы, специальные службы, разведка. Главная задача — масштабировать наши возможности дальнобойных украинских санкций. Потенциал для этого есть. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский заметил, что общий разговор всех вместе очень помогает.

Подготовили уже и нашу часть домашней работы перед встречей с Президентом Трампом — военную часть, часть нашу экономическую. Все детали, все есть.

Он подчеркнул, что повестка дня встречи с Президентом США Дональдом Трампом очень содержательна, и это реально может приблизить завершение войны, ведь именно у Соединенных Штатов есть возможность такого глобального влияния.