"Потенциал есть". Зеленский анонсировал масштабирование дальнобойных ударов по территории России

Главная задача для Украины – масштабировать дальнобойные удары по территории врага, потенциал для этого есть, а «Петриоты» и «Томагавки» способны заложить долговременный фундамент мира.
Главные тезисы
- Украина планирует расширить дальнобойные удары по территории России при помощи дипломатических и военных мер.
- Президент Зеленский подчеркнул важность переговоров с ключевыми партнерами, включая президента США Д. Трампа.
- Основная задача - воздействовать на российский потенциал войны и снижать его дальнобойными ударами.
Потенциал у Украины есть для масштабирования дальнобойных ударов по РФ — Зеленский
Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время традиционного видеообращения.
Зеленский заметил, что общий разговор всех вместе очень помогает.
Он подчеркнул, что повестка дня встречи с Президентом США Дональдом Трампом очень содержательна, и это реально может приблизить завершение войны, ведь именно у Соединенных Штатов есть возможность такого глобального влияния.
Президент также напомнил, что украинская делегация находится в США, где готовит основу для разговора с лидером Соединенных Штатов Америки, а также с американскими оборонными компаниями, в частности производителями ПВО, а также с представителями энергетических компаний.
