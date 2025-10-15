"Потенциал есть". Зеленский анонсировал масштабирование дальнобойных ударов по территории России
"Потенциал есть". Зеленский анонсировал масштабирование дальнобойных ударов по территории России

Главная задача для Украины – масштабировать дальнобойные удары по территории врага, потенциал для этого есть, а «Петриоты» и «Томагавки» способны заложить долговременный фундамент мира.

Главные тезисы

  • Украина планирует расширить дальнобойные удары по территории России при помощи дипломатических и военных мер.
  • Президент Зеленский подчеркнул важность переговоров с ключевыми партнерами, включая президента США Д. Трампа.
  • Основная задача - воздействовать на российский потенциал войны и снижать его дальнобойными ударами.

Потенциал у Украины есть для масштабирования дальнобойных ударов по РФ — Зеленский

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время традиционного видеообращения.

Провел Ставку. Несколько тем, но наиболее важная дипстрайка, наша дальнобойность. То, что действительно влияет на российский потенциал войны и ощутимо его снижает. Сегодня были как производители соответствующего нашего оружия на Ставке, так и применяющие это оружие — Вооруженные Силы, специальные службы, разведка. Главная задача — масштабировать наши возможности дальнобойных украинских санкций. Потенциал для этого есть.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский заметил, что общий разговор всех вместе очень помогает.

Подготовили уже и нашу часть домашней работы перед встречей с Президентом Трампом — военную часть, часть нашу экономическую. Все детали, все есть.

Он подчеркнул, что повестка дня встречи с Президентом США Дональдом Трампом очень содержательна, и это реально может приблизить завершение войны, ведь именно у Соединенных Штатов есть возможность такого глобального влияния.

Президент также напомнил, что украинская делегация находится в США, где готовит основу для разговора с лидером Соединенных Штатов Америки, а также с американскими оборонными компаниями, в частности производителями ПВО, а также с представителями энергетических компаний.

