"Нептун", "Фламинго", "Паляница". Зеленский детализировал успешные удары Украины по территории РФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже успешно применяет ракеты "Нептун" и "Фламинго" в паре.
Главные тезисы
- Ракеты "Нептун", "Фламинго" и "Паляница" успешно применяются Украиной для атак на вражеские объекты.
- Украина представила дальнобойную крылатую ракету "Фламинго" с дальностью полета 3000 км, уже в серийном производстве.
- Позитивные результаты включают массовые удары и попадания по военным складам врага.
"Паляница" уже в десятках случаев начала поражать военные склады врага - Зеленский
Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами.
Комментируя ответные удары вглубь России, Президент отметил, что в этом вопросе тоже есть позитив.
В Украине представили дальнобойную крылатую ракету "Фламинго" дальностью 3000 км. Ее фото обнародовал фотокорреспондент Ефрем Лукацкий в Фейсбуке. В описании фото он прокомментировал, что ракета уже запущена в серийное производство. Фото было сделано 14 августа в неразглашенном месте. Из комментария под фото известно, что работа вела компания Fire Point.
Модернизированный "Нептун" уже год успешно работает по наземным целям. Сейчас на расстоянии до 400 км, скоро будет бить и на 1000 км.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-