"Нептун", "Фламинго", "Паляница". Зеленский детализировал успешные удары Украины по территории РФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже успешно применяет ракеты "Нептун" и "Фламинго" в паре.

"Паляница" уже в десятках случаев начала поражать военные склады врага - Зеленский

Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами.

Последнюю неделю — не буду говорить в каком количестве — было применение нашей пары Нептун и Фламинго. Подходящие результаты можно самостоятельно проанализировать. Мы не говорим, что это массовое применение этой пары. Мы просто говорим, что есть применение, и есть первые ощутимые результаты именно этого нашего оружия. Владимир Зеленский Президент Украины

Комментируя ответные удары вглубь России, Президент отметил, что в этом вопросе тоже есть позитив.

«Куляница» уже в десятках случаев начала поражать военные склады врага. Это позитив, потому что были разные у нас моменты, сейчас мы уже (говорим — ред.) не об единичных случаях. Второй позитив: «Рута», наша ракета-дрон, впервые поразила 250 километров+ морскую вышку. Наибольший успех — "Февраль", Fire Point — было массовое применение до 300 штук, и это серьезная операция. Мы понимаем, что Усть-Луга, Приморск — достижимы. Произошедшее — это действительно, на мой взгляд, большой успех. Поделиться

В Украине представили дальнобойную крылатую ракету "Фламинго" дальностью 3000 км. Ее фото обнародовал фотокорреспондент Ефрем Лукацкий в Фейсбуке. В описании фото он прокомментировал, что ракета уже запущена в серийное производство. Фото было сделано 14 августа в неразглашенном месте. Из комментария под фото известно, что работа вела компания Fire Point.