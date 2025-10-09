"Нептун", "Фламинго", "Паляница". Зеленский детализировал успешные удары Украины по территории РФ
"Нептун", "Фламинго", "Паляница". Зеленский детализировал успешные удары Украины по территории РФ

Зеленский
Источник:  Укринформ

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже успешно применяет ракеты "Нептун" и "Фламинго" в паре.

  • Ракеты "Нептун", "Фламинго" и "Паляница" успешно применяются Украиной для атак на вражеские объекты.
  • Украина представила дальнобойную крылатую ракету "Фламинго" с дальностью полета 3000 км, уже в серийном производстве.
  • Позитивные результаты включают массовые удары и попадания по военным складам врага.

"Паляница" уже в десятках случаев начала поражать военные склады врага - Зеленский

Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами.

Последнюю неделю — не буду говорить в каком количестве — было применение нашей пары Нептун и Фламинго. Подходящие результаты можно самостоятельно проанализировать. Мы не говорим, что это массовое применение этой пары. Мы просто говорим, что есть применение, и есть первые ощутимые результаты именно этого нашего оружия.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Комментируя ответные удары вглубь России, Президент отметил, что в этом вопросе тоже есть позитив.

«Куляница» уже в десятках случаев начала поражать военные склады врага. Это позитив, потому что были разные у нас моменты, сейчас мы уже (говорим — ред.) не об единичных случаях. Второй позитив: «Рута», наша ракета-дрон, впервые поразила 250 километров+ морскую вышку. Наибольший успех — "Февраль", Fire Point — было массовое применение до 300 штук, и это серьезная операция. Мы понимаем, что Усть-Луга, Приморск — достижимы. Произошедшее — это действительно, на мой взгляд, большой успех.

В Украине представили дальнобойную крылатую ракету "Фламинго" дальностью 3000 км. Ее фото обнародовал фотокорреспондент Ефрем Лукацкий в Фейсбуке. В описании фото он прокомментировал, что ракета уже запущена в серийное производство. Фото было сделано 14 августа в неразглашенном месте. Из комментария под фото известно, что работа вела компания Fire Point.

Модернизированный "Нептун" уже год успешно работает по наземным целям. Сейчас на расстоянии до 400 км, скоро будет бить и на 1000 км.

