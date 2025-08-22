"Станет аргументом на переговорах с РФ". Эксперт оценил украинскую дальнобойную ракету "Фламинго"

Эксперт-международник Аслан оценил украинскую крылатую ракету "Фламинго"

Разработка такого стратегического вооружения станет аргументом в мирных переговорах, по меньшей мере, чтобы заставить Россию согласиться на минимально приемлемые условия.

Об этом сказал эксперт-международник аналитического центра SETA, доцент, доктор наук кафедры политологии и международных отношений Университета Хасана Калйонджа Мурат Аслан.

Разработка ракеты с дальностью полета 3 тысяч км является значительным достижением. Это объясняется тем, что она может поражать стратегические цели глубоко внутри России, не полагаясь на внешнюю поддержку. Коллонджу Мурат Аслан Эксперт-международник аналитического центра SETA

Эксперт отметил, что сейчас трудно делать выводы о том, в какой степени российские системы ПВО смогут перехватить эту ракету.

Если эта ракета будет гиперзвуковой, у Украины будет возможность проводить операции вглубь территории (России — ред.) и поражать стратегические цели. Это конечно важное достижение для украинцев.

По его словам, разработка и применение ракеты "Фламинго" повлияет и на ход мирных переговоров с Россией и ситуацию на фронте.

Он также предостерег, что ответ России в случае применения ракет "Фламинго" может быть серьезным.

Эксперт ведущего турецкого аналитического центра SETA отметил и то, что Украина известна своим потенциалом в сфере ОПК. В частности, уже доказала свою состоятельность в ракетных технологиях, включая авиационные двигатели. Он резюмировал, что украинский ОПК значительно продвинулся в производстве оружия, оборудования и боеприпасов, необходимых для войны.

Напомним, в Украине представили дальнобойную крылатую ракету "Фламинго" дальностью 3 тыс км. Президент Владимир Зеленский заявил, что уже прошли успешные испытания отечественной ракеты «Фламинго», в январе-феврале должно начаться массовое производство.

Издание Politico обнародовало видео запуска украинской дальнобойной ракеты Фламинго (FP-5) компании Fire Point, способной пролететь 3 000 км.