"Станет аргументом на переговорах с РФ". Эксперт оценил украинскую дальнобойную ракету "Фламинго"
"Станет аргументом на переговорах с РФ". Эксперт оценил украинскую дальнобойную ракету "Фламинго"

Фламинго
Читати українською
Источник:  Укринформ

Разработка ракеты "Фламинго" дальностью 3 тыс км является достижением украинского ОПК и позволит поражать стратегические цели глубоко внутри России.

Главные тезисы

  • Разработка ракеты “Фламинго” с дальностью 3 000 км является значительным достижением украинского ОПК и позволит поражать стратегические цели внутри России.
  • Эксперт отмечает потенциал Украины в сфере вооружений и производства военной техники, особенно в ракетных технологиях.
  • Применение ракеты “Фламинго” может повлиять на ход мирных переговоров с Россией и обстановку на фронте, заставив последнюю согласиться на минимально приемлемые условия.

Эксперт-международник Аслан оценил украинскую крылатую ракету "Фламинго"

Разработка такого стратегического вооружения станет аргументом в мирных переговорах, по меньшей мере, чтобы заставить Россию согласиться на минимально приемлемые условия.

Об этом сказал эксперт-международник аналитического центра SETA, доцент, доктор наук кафедры политологии и международных отношений Университета Хасана Калйонджа Мурат Аслан.

Разработка ракеты с дальностью полета 3 тысяч км является значительным достижением. Это объясняется тем, что она может поражать стратегические цели глубоко внутри России, не полагаясь на внешнюю поддержку.

Коллонджу Мурат Аслан

Коллонджу Мурат Аслан

Эксперт-международник аналитического центра SETA

Эксперт отметил, что сейчас трудно делать выводы о том, в какой степени российские системы ПВО смогут перехватить эту ракету.

Если эта ракета будет гиперзвуковой, у Украины будет возможность проводить операции вглубь территории (России — ред.) и поражать стратегические цели. Это конечно важное достижение для украинцев.

По его словам, разработка и применение ракеты "Фламинго" повлияет и на ход мирных переговоров с Россией и ситуацию на фронте.

Разработка такого стратегического вооружения важна для того, чтобы во время нынешних мирных переговоров по меньшей мере заставить Россию согласиться на минимально приемлемые условия.

Он также предостерег, что ответ России в случае применения ракет "Фламинго" может быть серьезным.

Эксперт ведущего турецкого аналитического центра SETA отметил и то, что Украина известна своим потенциалом в сфере ОПК. В частности, уже доказала свою состоятельность в ракетных технологиях, включая авиационные двигатели. Он резюмировал, что украинский ОПК значительно продвинулся в производстве оружия, оборудования и боеприпасов, необходимых для войны.

Напомним, в Украине представили дальнобойную крылатую ракету "Фламинго" дальностью 3 тыс км. Президент Владимир Зеленский заявил, что уже прошли успешные испытания отечественной ракеты «Фламинго», в январе-феврале должно начаться массовое производство.

Издание Politico обнародовало видео запуска украинской дальнобойной ракеты Фламинго (FP-5) компании Fire Point, способной пролететь 3 000 км.

