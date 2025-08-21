Украина серийно производит дальнобойные крылатые ракеты "Фламинго" — видео

Технологический прорыв: Украина производит собственные крылатые ракеты

Руководитель производства Fire Point Ирина Терех пояснила, что бой в воздухе — это, в настоящее время, единственное реальное асимметричное преимущество Украины на поле боя.

У нас нет столько человеческих ресурсов или денег, сколько у них.

Примечательно, что после полномасштабного вторжения, Украина быстро стала мировым центром оборонных инноваций. Цель состоит в том, чтобы сравниться, если не превзойти, возможности России — и Fire Point является одной из лидирующих компаний в этом.

Команда Fire Point регулярно получает отзывы от армейских подразделений и компания реинвестировала большую часть прибыли в быстрые инновации, чтобы не отставать от других производителей дронов. Все чаще эта прибыль направляется на разработку нового, более мощного оружия. Поделиться

В этом году компания завершила испытание своей первой крылатой ракеты FP-5, способной преодолеть 3000 километров и приземлиться на расстоянии 14 метров от цели.

Заметим, что FP-5 является одной из самых больших таких ракет в мире, доставляя полезную нагрузку весом 1150 килограммов.

Поскольку начальные версии этой ракеты в Украине получились розовыми после заводской ошибки, ее назвали "Фламинго" — и это название прижилось.

По словам Тереха, Fire Point производит примерно одну "Фламинго" в день, и к октябрю мощности для производства надеются нарастить до семи штук в день.

Напомним, ранее медиа сообщали, что Украина приступила к серийному производству крылатых ракет "Фламинго". Важно отметить, что новинка имеет вдвое более мощную боевую часть, чем американские ракеты Tomahawk.