Україна серійно виробляє далекобійні крилаті ракети "Фламінго" — відео

Технологічний прорив: Україна виготовляє власні крилаті ракети

Керівник виробництва Fire Point Ірина Терех пояснила, що бій у повітрі — це, на цей час, єдина реальна асиметрична перевага України на полі бою.

У нас немає стільки людських ресурсів чи грошей, скільки у них.

Примітно, що після повномасштабного вторгнення Україна швидко стала світовим центром оборонних інновацій. Мета полягає в тому, щоб зрівнятися, якщо не перевершити, можливості Росії — і Fire Point є однією з компаній, що лідирують у цьому

Команда Fire Point регулярно отримує відгуки від армійських підрозділів, і компанія реінвестувала більшу частину прибутку у швидкі інновації, щоб не відставати від інших виробників дронів. Все частіше цей прибуток спрямовується на розробку нової, потужнішої зброї. Поширити

Цього року компанія завершила випробування своєї першої крилатої ракети FP-5, яка здатна подолати 3000 кілометрів та приземлитися на відстані 14 метрів від цілі.

Зауважимо, що FP-5 є однією з найбільших таких ракет у світі, доставляючи корисне навантаження вагою 1150 кілограмів.

Оскільки початкові версії цієї ракети в Україні вийшли рожевими після заводської помилки, її назвали "Фламінго" — і ця назва прижилася.

За словами Терех, Fire Point виробляє приблизно одну "Фламінго" на день, і до жовтня потужності для виробництва сподіваються наростити до семи штук на день.

Нагадаємо, раніше медіа повідомляли, що Україна розпочала серійне виробництво крилатих ракет "Фламінго". Важливо зазначити, що новинка має вдвічі потужнішу бойову частину за американські ракети Tomahawk.