"Стане аргументом на переговорах з РФ". Експерт оцінив українську далекобійну ракету "Фламінго"
Україна
"Стане аргументом на переговорах з РФ". Експерт оцінив українську далекобійну ракету "Фламінго"

Фламінго
Джерело:  Укрінформ

Розробка ракети “Фламінго” дальністю 3 тис км є досягненням українського ОПК і дасть змогу вражати стратегічні цілі глибоко всередині Росії.

Головні тези:

  • Українська далекобійна ракета “Фламінго” зможе вражати стратегічні цілі глибоко всередині Росії, що є значним досягненням українського ОПК.
  • Розробка цієї ракети стане аргументом на переговорах з РФ, намагаючись змусити її погодитися на мінімально прийнятні умови.
  • Експерт наголошує на потенціалі України у сфері озброєнь та виробництва військової техніки, зокрема у ракетних технологіях та авіаційних двигунах.

Експерт-міжнародник Аслан оцінив українську крилату ракету "Фламінго"

Розробка такого стратегічного озброєння також стане аргументом у мирних переговорах, щонайменше, аби змусити Росію погодитися на мінімально прийнятні умови.

Про це сказав експерт-міжнародник аналітичного центру SETA, доцент, доктор наук кафедри політології та міжнародних відносин Університету Хасана Калйонджу Мурат Аслан.

Розробка ракети з дальністю польоту 3 тисячі км є значним досягненням. Це пояснюється тим, що вона може вражати стратегічні цілі глибоко всередині Росії, не покладаючись на зовнішню підтримку.

Калйонджу Мурат Аслан

Калйонджу Мурат Аслан

Експерт-міжнародник аналітичного центру SETA

Експерт зазначив, що наразі важко робити висновки щодо того, якою мірою російські системи ППО зможуть перехопити цю ракету.

Якщо ця ракета буде гіперзвуковою, Україна матиме можливість проводити операції вглиб території (Росії — ред.) та вражати стратегічні цілі. Це, звичайно, важливе досягнення для українців.

За його словами, розробка та застосування ракети “Фламінго” матиме вплив і на хід мирних переговорів з Росією та ситуацію на фронті.

Розробка такого стратегічного озброєння важлива для того, щоб під час нинішніх мирних переговорів, щонайменше, змусити Росію погодитися на мінімально прийнятні умови.

Він також застеріг, що відповідь Росії у разі застосування ракет "Фламінго" може бути серйозною.

Експерт провідного турецького аналітичного центру SETA вказав і на те, що Україна відома своїм потенціалом у сфері ОПК. Зокрема, вже довела свою спроможність у ракетних технологіях, включно з авіаційними двигунами. Він резюмував, що український ОПК значно просунувся у виробництві зброї, обладнання та боєприпасів, необхідних для ведення війни.

Нагадаємо, в Україні представили далекобійну крилату ракету «Фламінго» дальністю 3 тис км. Президент Володимир Зеленський заявив, що вже відбулися успішні випробування вітчизняної ракети «Фламінго», у січні-лютому має розпочатися її масове виробництво.

Видання Politico оприлюднило відео запуску української далекобійної ракети «Фламінго» (FP-5) компанії Fire Point, здатної пролетіти 3 000 км.

Україна
Україна
Україна
