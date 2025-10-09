"Нептун", "Фламінго", "Паляниця". Зеленський деталізував успішні удари України по території РФ

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже успішно застосовує ракети «Нептун» і «Фламінго» у парі.
Головні тези:
- Український президент повідомив про успішне застосування ракет «Нептун», «Фламінго» та «Паляниця» на ворожі об'єкти.
- Ефективне використання ракет робиться як у десятках випадків, так і масовими ударами, що дозволяє досягати значних результатів.
- Україна представила далекобійну крилату ракету «Фламінго» з дальністю польоту 3000 км, яка вже в серійному виробництві.
“Паляниця” вже в десятках випадків почала вражати військові склади ворога — Зеленський
Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами.
Коментуючи удари у відповідь вглиб Росії, Президент зазначив, що у цьому питанні теж є позитив.
В Україні представили далекобійну крилату ракету «Фламінго» дальністю 3000 км. Її фото оприлюднив фотокореспондент Єфрем Лукацький у Фейсбуці. В описі до фото він прокоментував, що ракета вже запущена в серійне виробництво. Фото було зроблено 14 серпня в нерозголошеному місці. З коментаря під фото відомо, що роботи вела компанія Fire Point.
Модернізований «Нептун» вже рік успішно працює по наземних цілях. Наразі на відстані до 400 км, невдовзі битиме й на 1000 км.
