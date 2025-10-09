"Нептун", "Фламінго", "Паляниця". Зеленський деталізував успішні удари України по території РФ

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже успішно застосовує ракети «Нептун» і «Фламінго» у парі.

“Паляниця” вже в десятках випадків почала вражати військові склади ворога — Зеленський

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами.

Останній тиждень – не буду казати в якій кількості – було застосування нашої пари «Нептун» та «Фламінго». Відповідні результати можна самостійно проаналізувати. Ми не кажемо, що це масове застосування цієї пари. Ми просто кажемо, що є застосування, і є перші відчутні результати саме цієї нашої зброї. Володимир Зеленський Президент України

Коментуючи удари у відповідь вглиб Росії, Президент зазначив, що у цьому питанні теж є позитив.

«Паляниця» вже в десятках випадків почала вражати військові склади ворога. Це позитив, тому що були різні у нас моменти, зараз ми вже (говоримо – ред.) не про поодинокі випадки. Другий позитив: «Рута», наша ракета-дрон, вперше вразила 250 кілометрів+ морську вишку. Найбільший успіх – «Лютий», Fire Point – було масове застосування до 300 штук, і це серйозна операція. Ми розуміємо, що Усть-Луга, Приморськ – досяжні. Те, що відбулось, – це дійсно, на мій погляд, великий успіх. Поширити

В Україні представили далекобійну крилату ракету «Фламінго» дальністю 3000 км. Її фото оприлюднив фотокореспондент Єфрем Лукацький у Фейсбуці. В описі до фото він прокоментував, що ракета вже запущена в серійне виробництво. Фото було зроблено 14 серпня в нерозголошеному місці. З коментаря під фото відомо, що роботи вела компанія Fire Point.