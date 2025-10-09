"Нептун", "Фламінго", "Паляниця". Зеленський деталізував успішні удари України по території РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

"Нептун", "Фламінго", "Паляниця". Зеленський деталізував успішні удари України по території РФ

Зеленський
Read in English
Джерело:  Укрінформ

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже успішно застосовує ракети «Нептун» і «Фламінго» у парі.

Головні тези:

  • Український президент повідомив про успішне застосування ракет «Нептун», «Фламінго» та «Паляниця» на ворожі об'єкти.
  • Ефективне використання ракет робиться як у десятках випадків, так і масовими ударами, що дозволяє досягати значних результатів.
  • Україна представила далекобійну крилату ракету «Фламінго» з дальністю польоту 3000 км, яка вже в серійному виробництві.

“Паляниця” вже в десятках випадків почала вражати військові склади ворога — Зеленський

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами.

Останній тиждень – не буду казати в якій кількості – було застосування нашої пари «Нептун» та «Фламінго». Відповідні результати можна самостійно проаналізувати. Ми не кажемо, що це масове застосування цієї пари. Ми просто кажемо, що є застосування, і є перші відчутні результати саме цієї нашої зброї.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Коментуючи удари у відповідь вглиб Росії, Президент зазначив, що у цьому питанні теж є позитив.

«Паляниця» вже в десятках випадків почала вражати військові склади ворога. Це позитив, тому що були різні у нас моменти, зараз ми вже (говоримо – ред.) не про поодинокі випадки. Другий позитив: «Рута», наша ракета-дрон, вперше вразила 250 кілометрів+ морську вишку. Найбільший успіх – «Лютий», Fire Point – було масове застосування до 300 штук, і це серйозна операція. Ми розуміємо, що Усть-Луга, Приморськ – досяжні. Те, що відбулось, – це дійсно, на мій погляд, великий успіх.

В Україні представили далекобійну крилату ракету «Фламінго» дальністю 3000 км. Її фото оприлюднив фотокореспондент Єфрем Лукацький у Фейсбуці. В описі до фото він прокоментував, що ракета вже запущена в серійне виробництво. Фото було зроблено 14 серпня в нерозголошеному місці. З коментаря під фото відомо, що роботи вела компанія Fire Point.

Модернізований «Нептун» вже рік успішно працює по наземних цілях. Наразі на відстані до 400 км, невдовзі битиме й на 1000 км.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна серійно виробляє далекобійні крилаті ракети "Фламінго" — відео
Фламінго
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Стане аргументом на переговорах з РФ". Експерт оцінив українську далекобійну ракету "Фламінго"
Фламінго
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Авіаексперт назвав ключову перевагу ракети "Фламінго"
Ракета "Фламінго" - новий потужний козир України

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?