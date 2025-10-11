Детально работаем с партнерами насчет усиления энергосистемы Украины — Зеленский

Президент Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что Украина подробно работает с международными партнерами для усиления энергосистемы в условиях российских обстрелов.
Главные тезисы
- Украина активно работает с международными партнерами для усиления энергосистемы в условиях российских обстрелов.
- Президент Зеленский выразил признательность рабочим, которые круглосуточно возобновляют поставки электроэнергии после ударов.
- Восстановление энергоснабжения затруднено в некоторых областях из-за российских обстрелов, но проводятся работы по укреплению системы.
Зеленский обозначил направления работы с партнерами по усилению энергосистемы Украины
Об этом говорится в видеообращении Президента, обнародованном в Фейсбуке.
По его словам, из-за российских обстрелов значительно усложнено восстановление в Харьковской, Донецкой, Сумской областях.
По его словам, сегодня уже было несколько важных международных разговоров, главной темой которых была энергетика.
Подробно работаем с нашими партнерами, чтобы было достаточно поддержки. Будут переговоры еще в эти дни. И это вопрос об оборудовании, которое мы накапливаем в резерве на зиму, а также сейчас используем в общинах там, где это необходимо. Также о необходимых финансах. Конечно, еще ПВО. Только системы ПВО, когда их достаточно, гарантируют защиту. Мы работаем, чтобы были ракеты для систем.
