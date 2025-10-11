Детально работаем с партнерами насчет усиления энергосистемы Украины — Зеленский
Детально работаем с партнерами насчет усиления энергосистемы Украины — Зеленский

Президент Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что Украина подробно работает с международными партнерами для усиления энергосистемы в условиях российских обстрелов.

  • Украина активно работает с международными партнерами для усиления энергосистемы в условиях российских обстрелов.
  • Президент Зеленский выразил признательность рабочим, которые круглосуточно возобновляют поставки электроэнергии после ударов.
  • Восстановление энергоснабжения затруднено в некоторых областях из-за российских обстрелов, но проводятся работы по укреплению системы.

Зеленский обозначил направления работы с партнерами по усилению энергосистемы Украины

Об этом говорится в видеообращении Президента, обнародованном в Фейсбуке.

Прежде всего я хочу поблагодарить всех наших людей, которые фактически круглосуточно возобновляют поставки электричества после всех этих российских ударов. Многое сделано в Киеве, на Киевщине, в восточных областях.

По его словам, из-за российских обстрелов значительно усложнено восстановление в Харьковской, Донецкой, Сумской областях.

Россияне нанесли удар этой ночью по Одессе. Это был целенаправленный удар по критической инфраструктуре. Значительную часть дронов удалось нам сбить. Но, к сожалению, не все. Были поражения энергетики в Одессе. Делается все максимально для ремонта, для возобновления энергоснабжения. Я ожидаю доклада по этому поводу после 20 часов.

По его словам, сегодня уже было несколько важных международных разговоров, главной темой которых была энергетика.

Подробно работаем с нашими партнерами, чтобы было достаточно поддержки. Будут переговоры еще в эти дни. И это вопрос об оборудовании, которое мы накапливаем в резерве на зиму, а также сейчас используем в общинах там, где это необходимо. Также о необходимых финансах. Конечно, еще ПВО. Только системы ПВО, когда их достаточно, гарантируют защиту. Мы работаем, чтобы были ракеты для систем.

