Зеленский принял новые санкции против России — кто в списках
Зеленский принял новые санкции против России — кто в списках

Владимир Зеленский
Зеленский
Read in English
Читати українською

11 октября Украина ввела новые антироссийские санкции. Под ограничения попали лица и компании, причастные к поддержке военной машины РФ и обходу санкций.

Главные тезисы

  • Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против России, синхронизировав их с другими странами, затронув руководителей компаний, обеспечивающих прибыль российской военной машины и поставляющих оружие и оборудование.
  • Список санкций включает генерального директора "Алросы", директора патронного завода и представителя северокорейской компании, участвующих в поставке оружия в Россию.

Украина ввела новые санкции против России

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Сегодня мы синхронизировали санкции с Японией — я подписал соответствующий указ. В списке санкций руководители и компании, обеспечивающие доходами российскую военную машину, снабжают оружие, критические компоненты, оборудование.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Между тем, на сайте президента указано, что под санкции попали 8 физических и 14 юридических лиц.

Среди них:

  • гендиректор "Алросы" Павел Мариничев, компания которого обеспечивает российский бюджет доходами от добычи алмазов;

  • директор Тульского патронного завода Сергей Лукин;

  • представитель северокорейской компании KOMID Рим Йон Хек, участвующий в поставке оружия в Россию.

Кроме того, санкции применены к предприятиям российского ОПК, в частности, к "Стауту" и Центру инновационных технологий и инжиниринга, поставляющих электронные компоненты, оборудование и системы связи для российской армии.

Также под санкции попала частная военная компания "Конвой", созданная на временно оккупированной территории Украины, финансируемая российским олигархом Аркадием Ротенбергом и подсанкционным банком ВТБ.

Известно, что ППК "Конвой" была создана осенью 2022 года во временно оккупированном Крыму. Официально "Конвой" не подчиняется регулярным частям ВС РФ и имеет свою зону ответственности и структуру управления. В 2023 году была информация, что ПВК действует на херсонском направлении после того, как сначала обороняла российские логистические линии на трассе Мелитополь-Джанкой.

Зеленский отметил, что санкции против РФ, введенные за время войны, стали глобальной формой взаимодействия, восстанавливающей реальную силу справедливости.

И в России ощущаются последствия санкций мира и будет еще больше давления за эту войну.

Он проинформировал, что только с июня этого года Украина приняла для нашей юрисдикции уже восемь санкционных пакетов. В частности, синхронизированы санкции с США, Канадой, Великобританией, Японией и все пакеты санкций Евросоюза.

В общей сложности 281 физическое и 633 юридических лица, и это значимые лица. Работаем и для того, чтобы были новые санкционные шаги, в частности, рассчитываем на 19-й пакет санкций Евросоюза.

