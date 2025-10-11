Зеленский принял новые санкции против России — кто в списках

11 октября Украина ввела новые антироссийские санкции. Под ограничения попали лица и компании, причастные к поддержке военной машины РФ и обходу санкций.

Украина ввела новые санкции против России

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Сегодня мы синхронизировали санкции с Японией — я подписал соответствующий указ. В списке санкций руководители и компании, обеспечивающие доходами российскую военную машину, снабжают оружие, критические компоненты, оборудование. Владимир Зеленский Президент Украины

Между тем, на сайте президента указано, что под санкции попали 8 физических и 14 юридических лиц.

Среди них:

гендиректор "Алросы" Павел Мариничев, компания которого обеспечивает российский бюджет доходами от добычи алмазов;

директор Тульского патронного завода Сергей Лукин;

представитель северокорейской компании KOMID Рим Йон Хек, участвующий в поставке оружия в Россию.

Кроме того, санкции применены к предприятиям российского ОПК, в частности, к "Стауту" и Центру инновационных технологий и инжиниринга, поставляющих электронные компоненты, оборудование и системы связи для российской армии.

Также под санкции попала частная военная компания "Конвой", созданная на временно оккупированной территории Украины, финансируемая российским олигархом Аркадием Ротенбергом и подсанкционным банком ВТБ.

Известно, что ППК "Конвой" была создана осенью 2022 года во временно оккупированном Крыму. Официально "Конвой" не подчиняется регулярным частям ВС РФ и имеет свою зону ответственности и структуру управления. В 2023 году была информация, что ПВК действует на херсонском направлении после того, как сначала обороняла российские логистические линии на трассе Мелитополь-Джанкой.

Зеленский отметил, что санкции против РФ, введенные за время войны, стали глобальной формой взаимодействия, восстанавливающей реальную силу справедливости.

И в России ощущаются последствия санкций мира и будет еще больше давления за эту войну. Поделиться

Он проинформировал, что только с июня этого года Украина приняла для нашей юрисдикции уже восемь санкционных пакетов. В частности, синхронизированы санкции с США, Канадой, Великобританией, Японией и все пакеты санкций Евросоюза.