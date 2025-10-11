Зеленский принял новые санкции против России — кто в списках

11 октября Украина ввела новые антироссийские санкции. Под ограничения попали лица и компании, причастные к поддержке военной машины РФ и обходу санкций.
Главные тезисы
- Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против России, синхронизировав их с другими странами, затронув руководителей компаний, обеспечивающих прибыль российской военной машины и поставляющих оружие и оборудование.
- Список санкций включает генерального директора "Алросы", директора патронного завода и представителя северокорейской компании, участвующих в поставке оружия в Россию.
Украина ввела новые санкции против России
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Между тем, на сайте президента указано, что под санкции попали 8 физических и 14 юридических лиц.
Среди них:
гендиректор "Алросы" Павел Мариничев, компания которого обеспечивает российский бюджет доходами от добычи алмазов;
директор Тульского патронного завода Сергей Лукин;
представитель северокорейской компании KOMID Рим Йон Хек, участвующий в поставке оружия в Россию.
Кроме того, санкции применены к предприятиям российского ОПК, в частности, к "Стауту" и Центру инновационных технологий и инжиниринга, поставляющих электронные компоненты, оборудование и системы связи для российской армии.
Также под санкции попала частная военная компания "Конвой", созданная на временно оккупированной территории Украины, финансируемая российским олигархом Аркадием Ротенбергом и подсанкционным банком ВТБ.
Известно, что ППК "Конвой" была создана осенью 2022 года во временно оккупированном Крыму. Официально "Конвой" не подчиняется регулярным частям ВС РФ и имеет свою зону ответственности и структуру управления. В 2023 году была информация, что ПВК действует на херсонском направлении после того, как сначала обороняла российские логистические линии на трассе Мелитополь-Джанкой.
Зеленский отметил, что санкции против РФ, введенные за время войны, стали глобальной формой взаимодействия, восстанавливающей реальную силу справедливости.
Он проинформировал, что только с июня этого года Украина приняла для нашей юрисдикции уже восемь санкционных пакетов. В частности, синхронизированы санкции с США, Канадой, Великобританией, Японией и все пакеты санкций Евросоюза.
В общей сложности 281 физическое и 633 юридических лица, и это значимые лица. Работаем и для того, чтобы были новые санкционные шаги, в частности, рассчитываем на 19-й пакет санкций Евросоюза.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-