Европейские потребители продолжают покупать российские энергоносители, транспортируемые в том числе по Украине, и спонсируют Путина.
Главные тезисы
- Россия успешно обходит ограничения на нефтяные санкции Запада путем мошенничества и создания дочерних компаний-посредников.
- Ситуация с танкером Boracay показала, что громкие заявления о штрафах и задержках не серьезно ограничили продажу нефти.
- Европа остается главным потребителем российской нефти, не решаясь на серьезные санкции против России, что спонсирует Путина и поддерживает российский нефтяной рынок.
Россия продолжает обходить нефтяные санкции Запада
Об этом в колонке для британского еженедельника The Spectator написал обозреватель Оуэн Мэттьюс.
Он добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон не смог подтвердить наличие доказательств о том, что именно это судно причастно к атакам дронов по Европе и запуску БПЛА, которые заметили в Дании.
По его словам, это шаг к политике препятствия подозрительным танкерам, причастным к торговле российской нефтью, находиться в территориальных водах страны. Целью было "усилить давление на Россию, чтобы убедить ее вернуться за стол переговоров" по Украине.
Обозреватель добавил, что громкий международный инцидент завершится лишь двухдневной задержкой партии в 100 тысяч тонн российской сырой нефти из балтийского порта Приморск в Индию, где ее должны отгрузить в порт Вадинара, штат Гуджарат, и направить в НПЗ индийской компании Nayara Energy.
Он пишет, что мир не может запретить россиянам использовать теневой флот — эти танкеры ходят по морям вполне законно, но из-за возраста и технического состояния не застрахованы и не могут заходить в большинство европейских и американских портов.
Он напомнил, что покупка и продажа российской нефти не запрещена. Однако существует ограничение цен. Хотя на практике оказалось, что Россия достаточно легко обходит установленные ограничения.
Мэттьюс пишет, что одним из методов является так называемое "мошенничество с аттестацией", когда в официальных документах заявляется низкая цена партии, но добавляются скрытые дополнительные расходы, такие как переработка и транспортировка, чтобы компенсировать разницу. Другой метод — создание российскими нефтяными гигантами дочерних компаний посредников, которые покупают нефть дешево, а перепродают по рыночным ценам.
Когда речь идет о прекращении экспорта российской нефти, то мы видим много показательных заявлений и практически никаких реальных действий. Это потому, что Европа остается основным потребителем российской нефти и газа благодаря своим обязательствам по нулевому выбросу и борьбе с ядерной энергетикой.
Кроме того, Европа импортирует миллионы тонн дизельного горючего и бензина, добычи из российской сырой нефти в Индии. Европейские потребители энергии остаются среди крупнейших спонсоров военной машины Путина.
