Европейские потребители продолжают покупать российские энергоносители, транспортируемые в том числе по Украине, и спонсируют Путина.

Россия продолжает обходить нефтяные санкции Запада

Европа все еще не решается на серьезные санкции против российской нефти. А ситуация с захватом танкера российского теневого флота Boracay французскими спецназами напоминала театр, ведь после громкой задержки танкер продолжил свой путь и это не привело к ограничению продаж нефти. Поделиться

Об этом в колонке для британского еженедельника The Spectator написал обозреватель Оуэн Мэттьюс.

Он добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон не смог подтвердить наличие доказательств о том, что именно это судно причастно к атакам дронов по Европе и запуску БПЛА, которые заметили в Дании.

По его словам, это шаг к политике препятствия подозрительным танкерам, причастным к торговле российской нефтью, находиться в территориальных водах страны. Целью было "усилить давление на Россию, чтобы убедить ее вернуться за стол переговоров" по Украине.

Обозреватель добавил, что громкий международный инцидент завершится лишь двухдневной задержкой партии в 100 тысяч тонн российской сырой нефти из балтийского порта Приморск в Индию, где ее должны отгрузить в порт Вадинара, штат Гуджарат, и направить в НПЗ индийской компании Nayara Energy.

Он пишет, что мир не может запретить россиянам использовать теневой флот — эти танкеры ходят по морям вполне законно, но из-за возраста и технического состояния не застрахованы и не могут заходить в большинство европейских и американских портов.

Европа мало что может сделать, чтобы остановить это движение, и больше, сама является главным потребителем российской нефти, нефтепродуктов и газа. А крупнейшая частная нефтяная компания России "ЛУКойл" до сих пор эксплуатирует нефтеперерабатывающие заводы в Нидерландах, Румынии и Болгарии, полностью отвечающих санкционным требованиям. Поделиться

Он напомнил, что покупка и продажа российской нефти не запрещена. Однако существует ограничение цен. Хотя на практике оказалось, что Россия достаточно легко обходит установленные ограничения.

Мэттьюс пишет, что одним из методов является так называемое "мошенничество с аттестацией", когда в официальных документах заявляется низкая цена партии, но добавляются скрытые дополнительные расходы, такие как переработка и транспортировка, чтобы компенсировать разницу. Другой метод — создание российскими нефтяными гигантами дочерних компаний посредников, которые покупают нефть дешево, а перепродают по рыночным ценам.

Когда речь идет о прекращении экспорта российской нефти, то мы видим много показательных заявлений и практически никаких реальных действий. Это потому, что Европа остается основным потребителем российской нефти и газа благодаря своим обязательствам по нулевому выбросу и борьбе с ядерной энергетикой.

Виноваты не только русофильские Венгрия и Словакия, как делает вид Брюссель. Большое количество российского газа, поставляемого по трубопроводу, все еще протекает через Украину и Турцию, а импорт российского сжиженного природного газа в Европу в прошлом году фактически вырос на 25 процентов. Поделиться

Кроме того, Европа импортирует миллионы тонн дизельного горючего и бензина, добычи из российской сырой нефти в Индии. Европейские потребители энергии остаются среди крупнейших спонсоров военной машины Путина.