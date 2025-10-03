Евросоюз продлил санкции против российских пропагандистов — кто в списках
Медведчук
Источник:  Укринформ

Совет Европейского Союза продлил на год ограничительные меры против лиц и организаций, причастных к дестабилизирующей деятельности России за границей.

Главные тезисы

  • Евросоюз продлил санкции против лиц, ответственных за дестабилизирующие действия России за границей, на один год.
  • Список лиц, на которых распространяются санкции, включает 47 физических лиц и 15 организаций, занимающихся манипулированием информацией и вмешательством против ЕС.
  • Среди подсанкционных лиц находится известный пропагандист и предатель Медведчук, а также его соучастники, которым запрещен въезд в ЕС и заморожены активы.

ЕС продлил санкции против предателя Медведчука

Совет ЕС сегодня решил продлить индивидуальные санкции против лиц, ответственных за дестабилизирующие действия России за рубежом, на один год — до 9 октября 2026 года. Решение принято с учетом продолжения гибридной деятельности России, в частности манипулирования информацией и вмешательства (FIMI) против ЕС, его государств-членов и партнеров.

В настоящее время санкции с учетом дестабилизирующей деятельности России применяются к 47 физическим лицам и 15 организациям. Их активы заморожены, гражданам и юридическим лицам ЕС запрещено предоставлять им средства, финансовые активы или экономические ресурсы.

Физическим лицам также запрещено въезжать на территорию ЕС или передвигаться по ней транзитом.

Среди подсанкционных лиц приближенный к главе Кремля Владимиру Путину олигарх Виктор Медведчук, а также его соратники Олег Волошин и Артем Марчевский.

8 октября 2024 г. Совет ЕС ввел санкции против лиц и организаций, участвующих в действиях и политике правительства РФ, подрывающих фундаментальные ценности ЕС, его безопасность, стабильность, независимость и целостность, а также против тех, кто вовлечен в гибридную деятельность против третьих стран и международных организаций.

В мае 2025 г. ЕС расширил санкции, включив в них материальные активы, связанные с дестабилизирующей деятельностью России, а также спонсоров такой деятельности. Кроме того, была разрешена приостановка лицензий на вещание российских СМИ, причастных к дезинформации.

18 июля 2025 г. ЕС осудил систематические гибридные кампании России против Евросоюза, его государств-членов и партнеров. В заявлении отмечалось, что в последние годы Россия применяла кибератаки, акты саботажа, нарушение работы критической инфраструктуры, физические атаки, манипулирование информацией, а также другие скрытые действия и акты принуждения. Эта деятельность усилилась после начала войны против Украины.

