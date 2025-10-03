Євросоюз продовжив санкції проти російських пропагандистів — хто у списках

Рада Європейського Союзу продовжила на рік обмежувальні заходи проти осіб і організацій, причетних до дестабілізуючої діяльності Росії за кордоном.

ЄС продовжив санкції проти зрадника Медведчука

Рада ЄС сьогодні вирішила продовжити індивідуальні санкції проти осіб, відповідальних за дестабілізуючі дії Росії за кордоном, на один рік — до 9 жовтня 2026 року. Рішення ухвалено з огляду на продовження гібридної діяльності Росії, зокрема маніпулювання інформацією та втручання (FIMI) проти ЄС, його держав-членів та партнерів.

Наразі санкції з огляду на дестабілізуючу діяльність Росії застосовуються до 47 фізичних осіб та 15 організацій. Їхні активи заморожені, а громадянам та юридичним особам ЄС заборонено надавати їм кошти, фінансові активи чи економічні ресурси. Поширити

Фізичним особам також заборонено в'їжджати на територію ЄС або пересуватися через неї транзитом.

Серед підсанкційних осіб — наближений до глави Кремля Володимира Путіна олігарх Віктор Медведчук, а також його соратники Олег Волошин і Артем Марчевський.

8 жовтня 2024 року Рада ЄС запровадила санкції проти осіб і організацій, які беруть участь у діях і політиці уряду РФ, що підривають фундаментальні цінності ЄС, його безпеку, стабільність, незалежність і цілісність, а також проти тих, хто залучений до гібридної діяльності проти третіх країн і міжнародних організацій.

У травні 2025 року ЄС розширив санкції, включивши до них матеріальні активи, пов’язані з дестабілізуючою діяльністю Росії, а також спонсорів такої діяльності. Крім того, було дозволено призупинення ліцензій на мовлення російських ЗМІ, причетних до дезінформації.

18 липня 2025 року ЄС засудив систематичні гібридні кампанії Росії проти Євросоюзу, його держав-членів і партнерів. У заяві зазначалося, що останніми роками Росія застосовувала кібератаки, акти саботажу, порушення роботи критичної інфраструктури, фізичні атаки, маніпулювання інформацією, а також інші приховані дії та акти примусу. Ця діяльність посилилася після початку війни проти України.