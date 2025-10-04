"Продолжаем комплексную политику давления". Зеленский подписал новые санкции против РФ

Зеленский подписал три пакета санкций против РФ

Об этом Президент Украины сказал в своем вечернем видеообращении.

По словам Зеленского, новые санкции касаются разных направлений.

В частности:

первый указ — это продление санкций, в которых истек срок. Ограничения касаются российских предпринимателей и их связей с "путенской системой".

во второй указ попала российская военная промышленность, а именно производители беспилотников и комплектующих.

третий указ — это украинские санкции против лиц и компаний, связанных с российским нефтяным сектором.

Мы продолжаем нашу комплексную политику давления на Россию. Мы будем это и дальше координировать с нашими партнерами. Уже сейчас многие украинские наработки идут в основу санкций наших партнеров. Рассчитываем на синхронизацию наших санкций с партнерами. Владимир Зеленский Президент Украины

Также глава государства отметил, что Украина ожидает 19 пакет санкций от ЕС и соответствующие шаги Соединенных Штатов.

Президент подчеркнул, что Россия игнорирует или отвергает буквально каждую возможность, позволяющую закончить войну и обеспечить безопасность. По словам Зеленского, глава Кремля Владимир Путин хочет воевать и воевать именно "террористическими методами, подлыми методами".