"Продолжаем комплексную политику давления". Зеленский подписал новые санкции против РФ

4 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал новые санкционные пакеты против "путинской системы".
Главные тезисы
- Президент Украины подписал новые санкции против “путинской системы”, ориентированные на ограничение российских предпринимателей и военную промышленность.
- Украина планирует согласовать свои действия по санкциям с партнерами из ЕС и США для усиления давления на РФ.
Зеленский подписал три пакета санкций против РФ
Об этом Президент Украины сказал в своем вечернем видеообращении.
По словам Зеленского, новые санкции касаются разных направлений.
В частности:
первый указ — это продление санкций, в которых истек срок. Ограничения касаются российских предпринимателей и их связей с "путенской системой".
во второй указ попала российская военная промышленность, а именно производители беспилотников и комплектующих.
третий указ — это украинские санкции против лиц и компаний, связанных с российским нефтяным сектором.
Также глава государства отметил, что Украина ожидает 19 пакет санкций от ЕС и соответствующие шаги Соединенных Штатов.
Президент подчеркнул, что Россия игнорирует или отвергает буквально каждую возможность, позволяющую закончить войну и обеспечить безопасность. По словам Зеленского, глава Кремля Владимир Путин хочет воевать и воевать именно "террористическими методами, подлыми методами".
Россия должна ощутить ответы на это. Европа, Америка, G7, G20 обладают силой, чтобы разобраться с любым террористом. Это будет. Я благодарю всех, кто помогает защищать жизнь.
