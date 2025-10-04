"Продовжуємо комплексну політику тиску". Зеленський підписав нові санкції проти РФ

Зеленський підписав три пакети санкцій проти РФ

Про це Президент України сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

За словами Зеленського, нові санкції стосуються різних напрямків.

Зокрема:

перший указ — це продовження санкцій, у яких спливав термін. Обмеження стосуються російських підприємців та їхніх зв’язків із "путінською системою".

під другий указ потрапила російська військова промисловість, а саме — виробники безпілотників і комплектуючих.

третій указ — це українські санкції проти осіб та компаній, що пов’язані з російським нафтовим сектором.

Ми продовжуємо нашу комплексну політику тиску на Росію. Ми будемо це й надалі координувати з нашими партнерами. Вже зараз багато українських напрацювань ідуть в основу санкцій наших партнерів. Розраховуємо на синхронізацію наших санкцій з партнерами. Володимир Зеленський Президент України

Також глава держави зазначив, що Україна очікує 19-ий пакет санкцій від ЄС та відповідні кроки Сполучених Штатів.

Президент наголосив, що Росія ігнорує або відкидає буквально кожну можливість, яка б дозволила закінчити війну й гарантувати безпеку. За словами Зеленського, глава Кремля Володимир Путін хоче воювати, і воювати саме "терористичними методами, підлими методами".