"Продовжуємо комплексну політику тиску". Зеленський підписав нові санкції проти РФ
"Продовжуємо комплексну політику тиску". Зеленський підписав нові санкції проти РФ

Володимир Зеленський
Зеленський

4 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав нові санкційні пакети проти "путінської системи".

Головні тези:

  • Зеленський підписав три пакети санкцій проти Росії, орієнтовані на обмеження російських підприємців та військову промисловість.
  • Україна планує синхронізувати свої санкції з партнерами з ЄС та США для посилення тиску на РФ.
  • Зеленський наголосив на необхідності відповідати на терористичні методи дій Росії та гарантувати безпеку.

Зеленський підписав три пакети санкцій проти РФ

Про це Президент України сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

За словами Зеленського, нові санкції стосуються різних напрямків.

Зокрема:

  • перший указ — це продовження санкцій, у яких спливав термін. Обмеження стосуються російських підприємців та їхніх зв’язків із "путінською системою".

  • під другий указ потрапила російська військова промисловість, а саме — виробники безпілотників і комплектуючих.

  • третій указ — це українські санкції проти осіб та компаній, що пов’язані з російським нафтовим сектором.

Ми продовжуємо нашу комплексну політику тиску на Росію. Ми будемо це й надалі координувати з нашими партнерами. Вже зараз багато українських напрацювань ідуть в основу санкцій наших партнерів. Розраховуємо на синхронізацію наших санкцій з партнерами.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Також глава держави зазначив, що Україна очікує 19-ий пакет санкцій від ЄС та відповідні кроки Сполучених Штатів.

Президент наголосив, що Росія ігнорує або відкидає буквально кожну можливість, яка б дозволила закінчити війну й гарантувати безпеку. За словами Зеленського, глава Кремля Володимир Путін хоче воювати, і воювати саме "терористичними методами, підлими методами".

Росія повинна відчути відповіді на це. Європа, Америка, G7, G20 мають силу, щоб розібратися з будь-яким терористом. Це буде. Я дякую всім, хто допомагає захищати життя.

