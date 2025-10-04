"Продовжуємо комплексну політику тиску". Зеленський підписав нові санкції проти РФ

4 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав нові санкційні пакети проти "путінської системи".
Головні тези:
- Зеленський підписав три пакети санкцій проти Росії, орієнтовані на обмеження російських підприємців та військову промисловість.
- Україна планує синхронізувати свої санкції з партнерами з ЄС та США для посилення тиску на РФ.
- Зеленський наголосив на необхідності відповідати на терористичні методи дій Росії та гарантувати безпеку.
Зеленський підписав три пакети санкцій проти РФ
Про це Президент України сказав у своєму вечірньому відеозверненні.
За словами Зеленського, нові санкції стосуються різних напрямків.
Зокрема:
перший указ — це продовження санкцій, у яких спливав термін. Обмеження стосуються російських підприємців та їхніх зв’язків із "путінською системою".
під другий указ потрапила російська військова промисловість, а саме — виробники безпілотників і комплектуючих.
третій указ — це українські санкції проти осіб та компаній, що пов’язані з російським нафтовим сектором.
Також глава держави зазначив, що Україна очікує 19-ий пакет санкцій від ЄС та відповідні кроки Сполучених Штатів.
Президент наголосив, що Росія ігнорує або відкидає буквально кожну можливість, яка б дозволила закінчити війну й гарантувати безпеку. За словами Зеленського, глава Кремля Володимир Путін хоче воювати, і воювати саме "терористичними методами, підлими методами".
Росія повинна відчути відповіді на це. Європа, Америка, G7, G20 мають силу, щоб розібратися з будь-яким терористом. Це буде. Я дякую всім, хто допомагає захищати життя.
