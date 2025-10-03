Росія вночі била по газових об'єктах України 35 ракетами — Зеленський

Російська Федерація завдала комбінованого удару по Україні, та лише половину ракет вдалося збити.
Головні тези:
- Російська Федерація здійснила комбінований удар по газових об'єктах України, випустивши 35 ракет, лише половина з яких була збита.
- Президент України Володимир Зеленський повідомив про непросту ситуацію на Чернігівщині, де були зафіксовані удари дронами, а також про удар балістикою по енергетиці Донеччини.
Росія атакує газову інфраструктуру України
Про це сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, розповідаючи про засідання Ставки, де йшлося про захист обʼєктів енергетики, їх відновлення.
Президент України повідомив про непросту ситуацію на Чернігівщині після ударів дронами — в Славутичі, в Ніжині, також у самому Чернігові, на Сумщині. При цьому додав, що вже ввечері був удар балістикою по енергетиці Донеччини. За його словами, в Краматорську, Словʼянську, Дружківці тривають відновлювальні роботи.
