Росія вночі била по газових об'єктах України 35 ракетами — Зеленський

Росія атакує газову інфраструктуру України

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, розповідаючи про засідання Ставки, де йшлося про захист обʼєктів енергетики, їх відновлення.

Сьогодні був черговий російський удар по нашій газовій інфраструктурі: якраз напередодні опалювального сезону росіяни шукають способи завдати більше шкоди нашим людям. Тільки в одному цьому ударі саме по газових обʼєктах було 35 ракет, у тому числі балістика. Комбінований удар, лише половину ракет вдалося збити. Володимир Зеленський Президент України

Президент України повідомив про непросту ситуацію на Чернігівщині після ударів дронами — в Славутичі, в Ніжині, також у самому Чернігові, на Сумщині. При цьому додав, що вже ввечері був удар балістикою по енергетиці Донеччини. За його словами, в Краматорську, Словʼянську, Дружківці тривають відновлювальні роботи.