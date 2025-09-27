Зеленський заявив про початок експорту зброї виробництва України — які країни купуватимуть
Крім Європи, США та Близького Сходу українською зброєю активно цікавляться країни Африки.

Головні тези:

  • Україна почала експортувати зброю свого виробництва, підкреслюючи пріоритет фінансування Збройних Сил України.
  • Президент Володимир Зеленський надає перевагу зброї, яка зміцнює фронт та забезпечує безпеку країни, перш ніж йти на експорт.
  • Дохід від експорту зброї буде спрямований на виробництво дефіцитних в українській армії дронів та перехоплювачів.

Україна експортуватиме зброю власного виробництва

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами пояснив, що Україна дозволить продаж лише тих видів озброєння, які не є дефіцитними для армії.

Щодо питання контрольованого експорту різної зброї, чому я його говорю, що це контрольовано, з якої не має дефіциту в української армії. Саме так ми підходимо до цього питання, тому що пріоритет — ЗСУ.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За його словами, передусім українська зброя має зміцнювати фронт, а лише потім іти на експорт.

Перший пріоритет — це фронт, другий — наші арсенали і тільки третій пріоритет — керований експорт.

Доходи від експорту надлишкових зразків спрямують на закупівлю та виробництво того, чого бракує найбільше — насамперед дронів і сучасних систем перехоплення.

Мати гроші від цього експорту і витрачати їх на дефіцитний дрон і перехоплювачі, і далекобійні засоби — на що не вистачає грошей.

Україна вже має представництва в Європі, США та на Близькому Сході. Крім того, з’явилися нові пропозиції від кількох африканських країн.

На майданчику Генасамблеї ООН є домовленість з африканським континентом, у мене вже є пропозиції кількох африканських країн. Ми вже і обрали країну, і ще подивимося — там великий є запит.

За словами президента, найближчим часом уряд оприлюднить конкретику щодо країн і умов, з якими працюватиме Україна у сфері оборонного експорту.

Також Зеленський повідомив, що Україна веде із США дві угоди щодо закупівлі озброєння та продажу дронів. Він назвав їх "Mega Deal" та "Drone Deal".

Представники України та США вже перейшли на технічний рівень ведення переговорів щодо продажу дронів. Про обидві угоди Зеленський говорив з президентом США Трампом під час зустрічі на полях Генасамблеї ООН.

Окрім великої угоди щодо озброєнь, яку умовно називаємо "Mega Deal", ми також обговорили "Drone Deal". Технічні групи вже починають працювати над цією угодою. Це стосується дронів, які Сполучені Штати придбають безпосередньо в України.

