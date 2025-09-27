Зеленский заявил о начале экспорта оружия производства Украины — какие страны будут покупать

Кроме Европы, США и Ближнего Востока, украинским оружием активно интересуются страны Африки.
Главные тезисы
- Украина начала экспортировать оружие своего производства, причем среди заинтересованных стран появились не только Европа, США и Ближний Восток, но и некоторые африканские государства.
- Президент Украины, Владимир Зеленский, подчеркнул, что первостепенное значение имеет обеспечение безопасности страны, поэтому перед экспортом оружия необходимо укрепить фронт и наладить производство дефицитных военных технологий.
- Украина будет ориентироваться на контролируемый экспорт, предлагая для продажи только избыточные образцы вооружения, которые не являются необходимыми для армии.
Украина будет экспортировать оружие собственного производства
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами пояснил, что Украина позволит продажу только тех видов вооружения, которые не дефицитны для армии.
По его словам, прежде всего, украинское оружие должно укреплять фронт, а только потом идти на экспорт.
Доходы от экспорта избыточных образцов направят на закупку и производство того, чего больше не хватает — прежде всего дронов и современных систем перехвата.
Иметь деньги от этого экспорта и тратить их на дефицитный дрон и перехватчики и дальнобойные средства — на что не хватает денег.
У Украины уже есть представительства в Европе, США и на Ближнем Востоке. Кроме того появились новые предложения от нескольких африканских стран.
По словам президента, в ближайшее время правительство обнародует конкретику по странам и условиям, с которыми будет работать Украина в сфере оборонного экспорта.
Также Зеленский сообщил, что Украина ведет из США два соглашения по закупке вооружения и продажи дронов. Он назвал их "Mega Deal" и "Drone Deal".
Представители Украины и США уже перешли на технический уровень ведения переговоров по продаже дронов. Об обоих соглашениях Зеленский говорил с президентом США Трампом во время встречи на полях Генассамблеи ООН.
Кроме большого соглашения по вооружениям, которое условно называем "Mega Deal", мы также обсудили "Drone Deal". Технические группы уже начинают работать над этим соглашением. Это касается дронов, которые Соединенные Штаты приобретут непосредственно у Украины.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-