Зеленский заявил о начале экспорта оружия производства Украины — какие страны будут покупать

Украина будет экспортировать оружие собственного производства

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами пояснил, что Украина позволит продажу только тех видов вооружения, которые не дефицитны для армии.

Относительно вопроса контролируемого экспорта разного оружия, почему я его говорю, что это контролируемо, из которого нет дефицита у украинской армии. Именно так мы подходим к этому вопросу, потому что приоритет — ВСУ. Владимир Зеленский Президент Украины

По его словам, прежде всего, украинское оружие должно укреплять фронт, а только потом идти на экспорт.

Первый приоритет — это фронт, второй — наши арсеналы и только третий приоритет — управляемый экспорт.

Доходы от экспорта избыточных образцов направят на закупку и производство того, чего больше не хватает — прежде всего дронов и современных систем перехвата.

Иметь деньги от этого экспорта и тратить их на дефицитный дрон и перехватчики и дальнобойные средства — на что не хватает денег.

У Украины уже есть представительства в Европе, США и на Ближнем Востоке. Кроме того появились новые предложения от нескольких африканских стран.

На площадке Генассамблеи ООН есть договоренность с африканским континентом, у меня уже есть предложения нескольких африканских стран. Мы уже и выбрали страну, и еще посмотрим — там большой запрос.

По словам президента, в ближайшее время правительство обнародует конкретику по странам и условиям, с которыми будет работать Украина в сфере оборонного экспорта.

Также Зеленский сообщил, что Украина ведет из США два соглашения по закупке вооружения и продажи дронов. Он назвал их "Mega Deal" и "Drone Deal".

Представители Украины и США уже перешли на технический уровень ведения переговоров по продаже дронов. Об обоих соглашениях Зеленский говорил с президентом США Трампом во время встречи на полях Генассамблеи ООН.