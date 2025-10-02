Кожна країна Європи заслуговує на реальні гарантії безпеки — Зеленський на саміті у Данії

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен у Копенгагені, куди Глава держави приїхав для участі в саміті Європейської політичної спільноти. Також Зеленський виступив на саміті з низкою тез щодо безпеки Європи та України.
Головні тези:
- Європа стоїть перед загрозою безпеки та потребує швидких сил реагування для протистояння російській агресії.
- Санкції щодо російських нафтових терміналів та інфраструктури необхідні для зупинки їхньої військової машини.
Зеленський виступив на саміті Європейської політичної спільноти
Головними тезами виступу Зеленського була безпека Європи у розрізі протидії російській агресії в Україні.
Ключові тези виступу Президента України Володимира Зеленського на пленарному засіданні саміту Європейської політичної спільноти:
Сьогодні Європа дійсно постала перед загрозою БпЛА. Україна має досвід у збитті БпЛА через війну, і не буде стояти осторонь.
Європі потрібні швидкі та дієві сили реагування, які знають, як ефективно протистояти дронам.
Програма PURL допомагає не тільки нам, вона посилює партнерство та зв’язки між Європою і США.
Росія має ресурси для продовження війни, це неприйнятно. Необхідний 19-й пакет санкцій проти росії. Потрібно обдумати, як зупинити російську нафтову торгівлю та інфраструктуру, адже саме це живить їхню військову машину.
Навіть ті російські танкери, які перебувають під санкціями, ще продовжують використовуватися. Це треба припинити.
Потрібно запровадити додаткові санкції проти капіталів тіньового флоту та власників відповідних компаній. Треба подумати над накладанням санкцій на російські нафтові термінали та решту інфраструктури на їхній материковій частині.
Маємо підтримати заклик Президента США Дональда Трампа припинити закупівлю російської нафти Європою. Наші колеги з Угорщини повинні почути це.
Також Зеленський зазначив, що Європа має завершити роботу над гарантіями безпеки для України.
Зеленський зауважив, що вибори у Молдові — надзвичайно важливі, це перемога Європи, тепер потрібно рухатися далі у підтримці Молдови на шляху до вступу в ЄС.
