"У Польщу летіли 92 російських дрони". Зеленський розкрив подробиці атаки РФ 10 вересня

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у ніч проти 10 вересня Росія атакувала Польщу 92 дронами, перетнути польський кордон вдалося лише 19 дронам, решта були збиті.

Про це глава держави повідомив журналістам під час брифінгу.

У Польщу летіло 92 дрони. Ми все збили. 19 долетіло до них. Так, ми їх збили на території України, безумовно. Можна сказати, що вони летіли до нас, але ми бачимо напрямок і, як кажуть, хореографію цього польоту. Тому ми вважаємо, що летіло 92. Ми все збили. 19, вважаємо, долетіло. Володимир Зеленський Президент України

Також Зеленський додав, що чотири російських дрони збили поляки.

Я не порівнюю наші сили. Ми у війні, вони не у війні.

Президент повідомив, що Україна готова ділитися знаннями щодо дронових атак та протидії ним з партнерами.

Передусім ми вже проводимо консультації з кількома країнами. Поки не називатиму всі, хоча деякі деталі були публічними. Ми надіслали сигнали низці партнерів і плануємо відправити консультативні групи для навчання наших підрозділів протидії цим крокам. Деякі представники країн приїдуть в Україну для практичного навчання.

Зеленський вважає, що Росія навмисне атакує дронами країни НАТО у Європі для "перевірки, наскільки вони готові допомагати Україні".

Я вважаю, це матиме значний вплив. Суспільна думка почне ставити питання, чому ми постачаємо іншим, а не можемо захистити себе, і це може зменшити підтримку України, особливо перед зимою. І в такий момент ці країни можуть приберегти системи ППО для себе, а не передати Україні. Хоча так воно не працює. Кількість ракет і темпи їх виробництва обмежені, тому самі системи не розв'яжуть проблему миттєво. І такі системи ППО, які європейці виробляли десятиліттями, не захистять від дронових атак. Вони можуть захистити від ракетних атак, але не від дронів.

За словами Зеленського, для захисту від дронів необхідна інша тактика та навчання військових, знання, яких немає у країн НАТО у Європі. Ці знання є в України, адже протиповітряна оборона України захищається від російських дронових атак з 2022 року.