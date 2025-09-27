"В Польшу летели 92 российских дрона". Зеленский раскрыл подробности атаки РФ 10 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 10 сентября Россия атаковала Польшу 92 дронами, пересечь польскую границу удалось лишь 19 дронам, остальные были сбиты.
Об этом глава государства сообщил журналистам во время брифинга.
Также Зеленский добавил, что четыре российских дрона сбили поляки.
Я не сравниваю наши силы. Мы в войне, они не в войне.
Президент сообщил, что Украина готова делиться знаниями о дроновых атаках и противодействии им с партнерами.
Зеленский считает, что Россия намеренно атакует дронами страны НАТО в Европе для "проверки, насколько они готовы помогать Украине".
Я считаю, это будет иметь большое влияние. Общественное мнение начнет задавать вопрос, почему мы поставляем другим, а не можем защитить себя, и это может снизить поддержку Украины, особенно перед зимой. И в такой момент эти страны могут сохранить системы ПВО для себя, а не передать Украине. Хотя так оно не работает. Количество ракет и темпы их производства ограничены, поэтому сами системы не разрешат проблему мгновенно. И такие системы ПВО, которые европейцы производили десятилетиями, не оградят от дроновых атак. Они могут защитить от ракетных атак, но не от дронов.
По словам Зеленского, для защиты от дронов необходима другая тактика и обучение военных, знания, которых нет у стран НАТО в Европе. Эти знания есть у Украины, ведь противовоздушная оборона Украины защищается от российских дроновых атак с 2022 года.
