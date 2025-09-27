"В Польшу летели 92 российских дрона". Зеленский раскрыл подробности атаки РФ 10 сентября
"В Польшу летели 92 российских дрона". Зеленский раскрыл подробности атаки РФ 10 сентября

Источник:  Суспільне

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 10 сентября Россия атаковала Польшу 92 дронами, пересечь польскую границу удалось лишь 19 дронам, остальные были сбиты.

Главные тезисы

  • В ночь на 10 сентября Россия атаковала Польшу 92 российскими дронами, лишь 19 из них достигли цели, остальные были сбиты.
  • Украина готова делиться опытом в защите от дронов с другими странами и уже проводит консультации в этой области.
  • Зеленский считает, что Россия использует дроны для проверки готовности стран НАТО помогать Украине, что может изменить отношение к стране среди международного сообщества.

Россия атаковала Польшу 92 дронами 10 сентября — Зеленский

Об этом глава государства сообщил журналистам во время брифинга.

В Польшу летело 92 дрона. Мы все сбили. 19 долетело до них. Да, мы их сбили на территории Украины, безусловно. Можно сказать, что они летели к нам, но мы видим направление и, как говорится, хореографию этого полета. Потому мы считаем, что летело 92. Мы все сбили. 19, полагаем, долетело.

Также Зеленский добавил, что четыре российских дрона сбили поляки.

Я не сравниваю наши силы. Мы в войне, они не в войне.

Президент сообщил, что Украина готова делиться знаниями о дроновых атаках и противодействии им с партнерами.

Прежде всего, мы уже проводим консультации с несколькими странами. Пока не буду называть все, хотя некоторые детали были публичными. Мы направили сигналы ряду партнеров и планируем отправить консультативные группы для обучения наших подразделений противодействию этим шагам. Некоторые представители стран приедут в Украину для практического обучения.

Зеленский считает, что Россия намеренно атакует дронами страны НАТО в Европе для "проверки, насколько они готовы помогать Украине".

Я считаю, это будет иметь большое влияние. Общественное мнение начнет задавать вопрос, почему мы поставляем другим, а не можем защитить себя, и это может снизить поддержку Украины, особенно перед зимой. И в такой момент эти страны могут сохранить системы ПВО для себя, а не передать Украине. Хотя так оно не работает. Количество ракет и темпы их производства ограничены, поэтому сами системы не разрешат проблему мгновенно. И такие системы ПВО, которые европейцы производили десятилетиями, не оградят от дроновых атак. Они могут защитить от ракетных атак, но не от дронов.

По словам Зеленского, для защиты от дронов необходима другая тактика и обучение военных, знания, которых нет у стран НАТО в Европе. Эти знания есть у Украины, ведь противовоздушная оборона Украины защищается от российских дроновых атак с 2022 года.

