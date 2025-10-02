Каждая страна Европы заслуживает реальных гарантий безопасности — Зеленский на саммите в Дании

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен в Копенгагене, куда Глава государства приехал для участия в саммите Европейского политического сообщества. Также Зеленский выступил на саммите с рядом тезисов безопасности Европы и Украины.
Главные тезисы
- Европа стоит перед угрозой безопасности и нуждается в быстрых силах реагирования для противостояния российской агрессии.
- Программа PURL ужесточает партнерство между Европой и США, обеспечивая эффективное противодействие дронам и российской военной машине.
- Необходим 19-й пакет санкций против России, включая остановку нефтяной торговли и санкции против капиталов теневого флота.
Зеленский выступил на саммите Европейского политического сообщества
Главным тезисом выступления Зеленского была безопасность Европы в разрезе противодействия российской агрессии в Украине.
Ключевые тезисы выступления Президента Украины Владимира Зеленского на пленарном заседании саммита Европейского политического сообщества:
Сегодня Европа действительно предстала перед угрозой БПЛА. У Украины есть опыт в сбитии БпЛА из-за войны, и не будет стоять в стороне.
Европе нужны быстрые и действенные силы реагирования, знающие, как эффективно противостоять дронам.
Программа PURL помогает не только нам, она ужесточает партнерство и связи между Европой и США.
У России есть ресурсы для продолжения войны, это неприемлемо. Необходим 19-й пакет санкций против России. Нужно обдумать, как остановить российскую нефтяную торговлю и инфраструктуру, ведь это питает их военную машину.
Даже российские танкеры, которые находятся под санкциями, еще продолжают использоваться. Это нужно прекратить.
Следует ввести дополнительные санкции против капиталов теневого флота и владельцев соответствующих компаний. Надо подумать о наложении санкций на российские нефтяные терминалы и остальную инфраструктуру на их материковой части.
Должны поддержать призыв Президента США Дональда Трампа прекратить закупку российской нефти по Европе. Наши коллеги из Венгрии должны услышать это.
Также Зеленский отметил, что Европа должна завершить работу по гарантиям безопасности для Украины.
Зеленский отметил, что выборы в Молдове чрезвычайно важны, это победа Европы, теперь нужно двигаться дальше в поддержке Молдовы на пути к вступлению в ЕС.
