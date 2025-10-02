Каждая страна Европы заслуживает реальных гарантий безопасности — Зеленский на саммите в Дании

Главным тезисом выступления Зеленского была безопасность Европы в разрезе противодействия российской агрессии в Украине.

Ключевые тезисы выступления Президента Украины Владимира Зеленского на пленарном заседании саммита Европейского политического сообщества:

Сегодня Европа действительно предстала перед угрозой БПЛА. У Украины есть опыт в сбитии БпЛА из-за войны, и не будет стоять в стороне.

Европе нужны быстрые и действенные силы реагирования, знающие, как эффективно противостоять дронам.

Программа PURL помогает не только нам, она ужесточает партнерство и связи между Европой и США.

У России есть ресурсы для продолжения войны, это неприемлемо. Необходим 19-й пакет санкций против России. Нужно обдумать, как остановить российскую нефтяную торговлю и инфраструктуру, ведь это питает их военную машину.

Даже российские танкеры, которые находятся под санкциями, еще продолжают использоваться. Это нужно прекратить.

Следует ввести дополнительные санкции против капиталов теневого флота и владельцев соответствующих компаний. Надо подумать о наложении санкций на российские нефтяные терминалы и остальную инфраструктуру на их материковой части.