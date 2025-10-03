Россия ночью била по газовым объектам Украины 35 ракетами — Зеленский

Россия атакует газовую инфраструктуру Украины

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, рассказывая о заседании Ставки, где речь шла о защите объектов энергетики, их восстановлении.

Сегодня был очередной российский удар по нашей газовой инфраструктуре: как раз накануне отопительного сезона россияне ищут способы нанести больше вреда нашим людям. Только в одном ударе именно по газовым объектам было 35 ракет, в том числе баллистика. Комбинированный удар, только половину ракет удалось сбить. Владимир Зеленский Президент Украины

Президент Украины сообщил о непростой ситуации в Черниговской области после ударов дронами — в Славутиче, в Нежине, также в самом Чернигове, в Сумской области. При этом добавил, что уже вечером был удар баллистикой по энергетике Донбасса. По его словам, в Краматорске, Славянске, Дружковке продолжаются восстановительные работы.