Россия ночью била по газовым объектам Украины 35 ракетами — Зеленский
Украина
Россия ночью била по газовым объектам Украины 35 ракетами — Зеленский

Владимир Зеленский
Зеленский
Российская Федерация нанесла комбинированный удар по Украине, но только половину ракет удалось сбить.

Главные тезисы

  • Российская Федерация нанесла комбинированный удар по газовым объектам Украины, выпустив 35 ракет, лишь половина из которых была сбита.
  • Президент Украины сообщил о непростой ситуации в Черниговской области после ударов дронами и баллистикой по энергетике Донбасса.
  • Россия продолжает атаковать газовую инфраструктуру Украины в преддверии отопительного сезона, угрожая жизни и безопасности местного населения.

Россия атакует газовую инфраструктуру Украины

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, рассказывая о заседании Ставки, где речь шла о защите объектов энергетики, их восстановлении.

Сегодня был очередной российский удар по нашей газовой инфраструктуре: как раз накануне отопительного сезона россияне ищут способы нанести больше вреда нашим людям. Только в одном ударе именно по газовым объектам было 35 ракет, в том числе баллистика. Комбинированный удар, только половину ракет удалось сбить.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Президент Украины сообщил о непростой ситуации в Черниговской области после ударов дронами — в Славутиче, в Нежине, также в самом Чернигове, в Сумской области. При этом добавил, что уже вечером был удар баллистикой по энергетике Донбасса. По его словам, в Краматорске, Славянске, Дружковке продолжаются восстановительные работы.

Ожидаю больших результатов и от военного командования тех, кто отвечает за беспилотную составляющую, защиту неба и прикрытие северо-восточных областей.

