Россия ночью била по газовым объектам Украины 35 ракетами — Зеленский

Российская Федерация нанесла комбинированный удар по Украине, но только половину ракет удалось сбить.
Главные тезисы
- Российская Федерация нанесла комбинированный удар по газовым объектам Украины, выпустив 35 ракет, лишь половина из которых была сбита.
- Президент Украины сообщил о непростой ситуации в Черниговской области после ударов дронами и баллистикой по энергетике Донбасса.
- Россия продолжает атаковать газовую инфраструктуру Украины в преддверии отопительного сезона, угрожая жизни и безопасности местного населения.
Россия атакует газовую инфраструктуру Украины
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, рассказывая о заседании Ставки, где речь шла о защите объектов энергетики, их восстановлении.
Президент Украины сообщил о непростой ситуации в Черниговской области после ударов дронами — в Славутиче, в Нежине, также в самом Чернигове, в Сумской области. При этом добавил, что уже вечером был удар баллистикой по энергетике Донбасса. По его словам, в Краматорске, Славянске, Дружковке продолжаются восстановительные работы.
