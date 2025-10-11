"Сильный результат". Зеленский провел переговоры с Трампом

11 октября украинский лидер Владимир Зеленский официально подтвердил, что состоялись телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Глава государства уже раскрыл их содержание.
Главные тезисы
- Зеленский поздравил Трампа с успехом в соглашении по миру на Ближнем Востоке.
- Также в центре внимания было усиление украинской ПВО.
Переговоры Зеленского и Трампа — что известно
По убеждению главы государства, если удается остановить войну на Ближнем Востоке, другие войны также есть шанс завершить, в том числе и ту, которую Россия ведет против Украины.
Владимир Зеленский также добавил, что рассказал главе Белого дома о российских ударах по украинской энергетике.
На этом фоне он выразил благодарность за готовность поддержать украинский народ.
