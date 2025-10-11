"Сильный результат". Зеленский провел переговоры с Трампом
"Сильный результат". Зеленский провел переговоры с Трампом

Владимир Зеленский
Переговоры Зеленского и Трампа – что известно
11 октября украинский лидер Владимир Зеленский официально подтвердил, что состоялись телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Глава государства уже раскрыл их содержание.

  • Зеленский поздравил Трампа с успехом в соглашении по миру на Ближнем Востоке.
  • Также в центре внимания было усиление украинской ПВО.

Переговоры Зеленского и Трампа — что известно

Говорил с президентом США Дональдом Трампом. Хороший разговор, очень продуктивный. Я поздравил Президента Трампа с успехом и соглашением для Ближнего Востока, которое он реально обеспечил, и это сильный результат.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По убеждению главы государства, если удается остановить войну на Ближнем Востоке, другие войны также есть шанс завершить, в том числе и ту, которую Россия ведет против Украины.

Владимир Зеленский также добавил, что рассказал главе Белого дома о российских ударах по украинской энергетике.

На этом фоне он выразил благодарность за готовность поддержать украинский народ.

Обсудили возможности усилить нашу ПВО и договоренности, которые мы готовим по этому поводу. Есть хорошие варианты, сильные идеи, как реально усилить нас. Нужна готовность россиян участвовать в настоящей дипломатии. Благодаря силе это можно обеспечить. Спасибо, господин Президент! — подытожил Владимир Зеленский.

