"Сильный результат". Зеленский провел переговоры с Трампом

11 октября украинский лидер Владимир Зеленский официально подтвердил, что состоялись телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Глава государства уже раскрыл их содержание.

Переговоры Зеленского и Трампа — что известно

Говорил с президентом США Дональдом Трампом. Хороший разговор, очень продуктивный. Я поздравил Президента Трампа с успехом и соглашением для Ближнего Востока, которое он реально обеспечил, и это сильный результат. Владимир Зеленский Президент Украины

По убеждению главы государства, если удается остановить войну на Ближнем Востоке, другие войны также есть шанс завершить, в том числе и ту, которую Россия ведет против Украины.

Владимир Зеленский также добавил, что рассказал главе Белого дома о российских ударах по украинской энергетике.

На этом фоне он выразил благодарность за готовность поддержать украинский народ.