"Сильний результат". Зеленський провів переговори з Трампом

11 жовтня український лідер Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що відбулися телефонні перемовини з президентом США Дональдом Трампом. Глава держави уже розкрив їхній зміст.
Головні тези:
- Зеленський привітав Трампа з успіхом в угоді для миру на Близькому Сході.
- Також у центрі уваги було посилення української ППО.
Переговори Зеленського та Трампа — що відомо
На переконання глави держави, якщо вдається зупинити війну на Близькому Сході, то інші війни також є шанс завершити, зокрема й ту, яку Росія веде проти України.
Володимир Зеленський також додав, що розповів очільнику Білого дому про російські удари по українській енергетиці.
На цьому тлі він висловив вдячність за готовність підтримати український народ.
