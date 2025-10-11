"Сильний результат". Зеленський провів переговори з Трампом

Переговори Зеленського та Трампа — що відомо

Говорив із Президентом США Дональдом Трампом. Хороша розмова, дуже продуктивна. Я привітав Президента Трампа з успіхом й угодою для Близького Сходу, яку він реально забезпечив, і це сильний результат. Володимир Зеленський Президент України

На переконання глави держави, якщо вдається зупинити війну на Близькому Сході, то інші війни також є шанс завершити, зокрема й ту, яку Росія веде проти України.

Володимир Зеленський також додав, що розповів очільнику Білого дому про російські удари по українській енергетиці.

На цьому тлі він висловив вдячність за готовність підтримати український народ.