"Сильний результат". Зеленський провів переговори з Трампом
Дата публікації

"Сильний результат". Зеленський провів переговори з Трампом

Read in English

11 жовтня український лідер Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що відбулися телефонні перемовини з президентом США Дональдом Трампом. Глава держави уже розкрив їхній зміст.

Головні тези:

  • Зеленський привітав Трампа з успіхом в угоді для миру на Близькому Сході.
  • Також у центрі уваги було посилення української ППО.

Переговори Зеленського та Трампа — що відомо

Говорив із Президентом США Дональдом Трампом. Хороша розмова, дуже продуктивна. Я привітав Президента Трампа з успіхом й угодою для Близького Сходу, яку він реально забезпечив, і це сильний результат.

На переконання глави держави, якщо вдається зупинити війну на Близькому Сході, то інші війни також є шанс завершити, зокрема й ту, яку Росія веде проти України.

Володимир Зеленський також додав, що розповів очільнику Білого дому про російські удари по українській енергетиці.

На цьому тлі він висловив вдячність за готовність підтримати український народ.

Обговорили можливості посилити нашу ППО і домовленості, які ми готуємо щодо цього. Є хороші варіанти, сильні ідеї, як реально посилити нас. Потрібна готовність росіян брати участь у справжній дипломатії. Завдяки силі це можна забезпечити. Дякую, пане Президенте! — підсумував Володимир Зеленський.

