Білий дім розпочав масштабну кампанію звільнення чиновників

Видання The Washington Post отримало дані про те, що команда американського лідера Дональда Трампа розпочала масштабні звільнення федеральних працівників на тлі урядового шатдауну.

Шатдаун призвів до масових звільнень у США

Директор з бюджету адміністрації президента США Рассел Воут офіційно підтвердив представник ЗМІ, що 10 жовтня стартував процес скорочення чисельності персоналу.

Білий дім відзвітував федеральному судді в Каліфорнії, що одразу 7 агентств — з питань торгівлі, освіти, енергетики, охорони здоров'я та соціальних послуг, житлового будівництва та міського розвитку, внутрішньої безпеки та фінансів — видали повідомлення про RIF загалом понад 4100 працівникам.

За словами адвокатів уряду, Агентство з охорони навколишнього середовища попередило кілька десятків членів своєї команди про потенційні майбутні скорочення.

Як вдалося дізнатися журналістам, інші відомства також вимушені замислюватися про додаткові скорочення штатів через тривалу відсутність фінансування.

Трамп, своєю чергою, заявив журналістам в Овальному кабінеті, що адміністрація навмисно вирішила звільнити "людей, яких хочуть демократи". Поширити

Що важливо розуміти, звільнення у більшості випадків торкнулися відомств, діяльність котрих не відповідає пріоритетам команди президента.