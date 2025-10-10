Меланія Трамп заявила про співпрацю з Путіним щодо повернення викрадених РФ українських дітей

Перша леді США Меланія Трамп отримала відповідь від нелегітимного президента РФ Володимира Путіна на її лист щодо повернення викрадених українських дітей. Відтоді вони мали "відкритий канал комунікації".

Путін напряму допомагає Меланії Трамп повертати викрадених РФ українських дітей

Про це Меланія Трамп заявила під час звернення у Білому домі.

За словами першої леді США, Путін письмово відповів на її лист і "сигналізував про бажання працювати напряму", а також виклав подробиці про українських дітей, які перебувають в Росії. Поширити

Меланія Трамп зазначила, що відтоді вона мала "відкритий канал комунікації" з російським диктатором щодо добробуту цих дітей, і протягом останніх трьох місяців обидві сторони мали кілька зустрічей і переговорів.

Москва надала фото та інформацію про українських дітей, котрих повернули до України за останній тиждень, а також інформацію про "соціальні, медичні та психологічні послуги, які надають українським дітям".

Вісім дітей вже возз'єдналися з родинами протягом останніх 24 годин. Троє з них були розлучені з родинами та переміщені в Росію через бої на лінії фронту. Ще п’ять були розлучені з членами родини по той бік кордону, серед них маленька дівчинка, яку возз'єднали з родиною в Росії. Меланія Трамп Перша леді США

Меланія Трамп запевнила, що Росія "продемонструвала бажання надати об'єктивну і детальну інформацію щодо нинішньої ситуації" з депортованими дітьми.

Перша леді США зазначила, що її робота над долею викрадених українських дітей буде "постійною місією", яка є для неї "важливою ініціативою".

Вона додала, що Росія погодилася повернути додому тих дітей, яким після депортації виповнилося 18 років. У майбутньому планується повернення більшості дітей.

У липні перша леді США Меланія Трамп передала російському диктатору Володимиру Путіну листа через свого чоловіка - Дональда Трампа. У ньому йшлося про повернення викрадених українських дітей.

У листі Меланія Трамп висловилася, що у сучасному світі деякі діти змушені приховувати тихий сміх, попри темряву, що їх оточує.

Пане Путін, ви можете самотужки повернути їм мелодійний сміх. Захищаючи невинність цих дітей, ви зробите більше, ніж просто послужите Росії - ви послужите всьому людству. Така смілива ідея виходить за рамки будь-яких людських розбіжностей, і ви, пане Путін, здатні втілити цю ідею в життя одним розчерком пера сьогодні. Час настав. Поширити

Щоб більше дізнатися про викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA: