Перша леді США Меланія Трамп отримала відповідь від нелегітимного президента РФ Володимира Путіна на її лист щодо повернення викрадених українських дітей. Відтоді вони мали "відкритий канал комунікації".
Головні тези:
- Меланія Трамп і Володимир Путін співпрацюють для повернення викрадених українських дітей.
- Росія погодилася повернути додому дітей, яким виповнилося 18 років після депортації.
- Інформація про українських дітей та їхні сім'ї передана від Москви до Вашингтона.
Путін напряму допомагає Меланії Трамп повертати викрадених РФ українських дітей
Про це Меланія Трамп заявила під час звернення у Білому домі.
Меланія Трамп зазначила, що відтоді вона мала "відкритий канал комунікації" з російським диктатором щодо добробуту цих дітей, і протягом останніх трьох місяців обидві сторони мали кілька зустрічей і переговорів.
Москва надала фото та інформацію про українських дітей, котрих повернули до України за останній тиждень, а також інформацію про "соціальні, медичні та психологічні послуги, які надають українським дітям".
Меланія Трамп запевнила, що Росія "продемонструвала бажання надати об'єктивну і детальну інформацію щодо нинішньої ситуації" з депортованими дітьми.
Перша леді США зазначила, що її робота над долею викрадених українських дітей буде "постійною місією", яка є для неї "важливою ініціативою".
Вона додала, що Росія погодилася повернути додому тих дітей, яким після депортації виповнилося 18 років. У майбутньому планується повернення більшості дітей.
У липні перша леді США Меланія Трамп передала російському диктатору Володимиру Путіну листа через свого чоловіка - Дональда Трампа. У ньому йшлося про повернення викрадених українських дітей.
У листі Меланія Трамп висловилася, що у сучасному світі деякі діти змушені приховувати тихий сміх, попри темряву, що їх оточує.
Щоб більше дізнатися про викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA:
