Первая леди США Мелания Трамп получила ответ от нелегитимного президента РФ Владимира Путина на ее письмо о возвращении похищенных детей. С тех пор у них был "открытый канал коммуникации".
Главные тезисы
- Первая леди США Мелания Трамп и президент РФ Владимир Путин сотрудничают на возвращении похищенных украинских детей.
- Путин напрямую помогает Мелании Трамп в решении этой гуманитарной проблемы и обеспечивает информацией о детях в России.
- Россия предоставила фото и информацию о детях, которых вернули в Украину, и готова вернуть домой детей, достигших 18 лет после депортации.
Путин напрямую помогает Мелании Трамп возвращать похищенных РФ украинских детей
Об этом Мелания Трамп заявила во время обращения в Белом доме.
Мелания Трамп отметила, что с тех пор у нее был "открытый канал коммуникации" с российским диктатором по благосостоянию этих детей, и за последние три месяца обе стороны имели несколько встреч и переговоров.
Москва предоставила фото и информацию об украинских детях, которых вернули в Украину за последнюю неделю, а также информацию о "социальных, медицинских и психологических услугах, предоставляемых украинским детям".
Мелания Трамп заверила, что Россия "продемонстрировала желание предоставить объективную и подробную информацию о нынешней ситуации" с депортированными детьми.
Первая леди США отметила, что ее работа над судьбой похищенных украинских детей будет "постоянной миссией", являющейся для нее "важной инициативой".
Она добавила, что Россия согласилась вернуть домой детей, которым после депортации исполнилось 18 лет. В будущем планируется возвращение большинства детей.
В июле первая леди США Мелания Трамп передала российскому диктатору Владимиру Путину письмо через своего мужа — Дональда Трампа. В нем говорилось о возвращении похищенных украинских детей.
В письме Мелания Трамп высказалась, что в современном мире некоторые дети вынуждены скрывать тихий смех, несмотря на окружающую их темноту.
Чтобы больше узнать о похищении Россией украинских детей — смотрите документальную ленту «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA:
