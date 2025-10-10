Мелания Трамп заявила о сотрудничестве с Путиным насчет возвращения похищенных РФ украинских детей
Категория
Мир
Дата публикации

Мелания Трамп заявила о сотрудничестве с Путиным насчет возвращения похищенных РФ украинских детей

The White House
Мелания
Read in English
Читати українською

Первая леди США Мелания Трамп получила ответ от нелегитимного президента РФ Владимира Путина на ее письмо о возвращении похищенных детей. С тех пор у них был "открытый канал коммуникации".

Главные тезисы

  • Первая леди США Мелания Трамп и президент РФ Владимир Путин сотрудничают на возвращении похищенных украинских детей.
  • Путин напрямую помогает Мелании Трамп в решении этой гуманитарной проблемы и обеспечивает информацией о детях в России.
  • Россия предоставила фото и информацию о детях, которых вернули в Украину, и готова вернуть домой детей, достигших 18 лет после депортации.

Путин напрямую помогает Мелании Трамп возвращать похищенных РФ украинских детей

Об этом Мелания Трамп заявила во время обращения в Белом доме.

По словам первой леди США, Путин в письменном виде ответил на ее письмо и "сигнализировал о желании работать напрямую", а также изложил подробности об украинских детях, находящихся в России.

Мелания Трамп отметила, что с тех пор у нее был "открытый канал коммуникации" с российским диктатором по благосостоянию этих детей, и за последние три месяца обе стороны имели несколько встреч и переговоров.

Москва предоставила фото и информацию об украинских детях, которых вернули в Украину за последнюю неделю, а также информацию о "социальных, медицинских и психологических услугах, предоставляемых украинским детям".

Восемь детей уже воссоединились с семьями за последние 24 часа. Трое из них были разлучены с семьями и перемещены в Россию из-за боев на линии фронта. Еще пять были разведены с членами семьи по ту сторону границы, в том числе маленькая девочка, которую воссоединили с семьей в России.

Мелания Трамп

Мелания Трамп

Первая леди США

Мелания Трамп заверила, что Россия "продемонстрировала желание предоставить объективную и подробную информацию о нынешней ситуации" с депортированными детьми.

Первая леди США отметила, что ее работа над судьбой похищенных украинских детей будет "постоянной миссией", являющейся для нее "важной инициативой".

Она добавила, что Россия согласилась вернуть домой детей, которым после депортации исполнилось 18 лет. В будущем планируется возвращение большинства детей.

В июле первая леди США Мелания Трамп передала российскому диктатору Владимиру Путину письмо через своего мужа — Дональда Трампа. В нем говорилось о возвращении похищенных украинских детей.

В письме Мелания Трамп высказалась, что в современном мире некоторые дети вынуждены скрывать тихий смех, несмотря на окружающую их темноту.

Путин, вы можете самостоятельно вернуть им мелодичный смех. Защищая невинность этих детей, вы сделаете больше, чем просто послужите России — вы послужите всему человечеству. Такая смелая идея выходит за рамки любых человеческих разногласий, и вы, господин Путин, способны воплотить эту идею в жизнь одним росчерком пера сегодня. Время пришло.

Чтобы больше узнать о похищении Россией украинских детей — смотрите документальную ленту «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA:

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Мелания Трамп выступила с прощальной речью — эмоциональное видео
Мелания Трамп выступила с прощальной речью — эмоциональное видео
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Тихая сила. Мелания давила на Трампа, чтобы спасти Украину
Мелания оказывает серьезное влияние на Трампа
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Мелания Трамп передала Путину тайное письмо
Мелания Трамп добивается возвращения похищенных Россией детей

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?