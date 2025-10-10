Мелания Трамп заявила о сотрудничестве с Путиным насчет возвращения похищенных РФ украинских детей

Первая леди США Мелания Трамп получила ответ от нелегитимного президента РФ Владимира Путина на ее письмо о возвращении похищенных детей. С тех пор у них был "открытый канал коммуникации".

Путин напрямую помогает Мелании Трамп возвращать похищенных РФ украинских детей

Об этом Мелания Трамп заявила во время обращения в Белом доме.

По словам первой леди США, Путин в письменном виде ответил на ее письмо и "сигнализировал о желании работать напрямую", а также изложил подробности об украинских детях, находящихся в России. Поделиться

Мелания Трамп отметила, что с тех пор у нее был "открытый канал коммуникации" с российским диктатором по благосостоянию этих детей, и за последние три месяца обе стороны имели несколько встреч и переговоров.

Москва предоставила фото и информацию об украинских детях, которых вернули в Украину за последнюю неделю, а также информацию о "социальных, медицинских и психологических услугах, предоставляемых украинским детям".

Восемь детей уже воссоединились с семьями за последние 24 часа. Трое из них были разлучены с семьями и перемещены в Россию из-за боев на линии фронта. Еще пять были разведены с членами семьи по ту сторону границы, в том числе маленькая девочка, которую воссоединили с семьей в России. Мелания Трамп Первая леди США

Мелания Трамп заверила, что Россия "продемонстрировала желание предоставить объективную и подробную информацию о нынешней ситуации" с депортированными детьми.

Первая леди США отметила, что ее работа над судьбой похищенных украинских детей будет "постоянной миссией", являющейся для нее "важной инициативой".

Она добавила, что Россия согласилась вернуть домой детей, которым после депортации исполнилось 18 лет. В будущем планируется возвращение большинства детей.

В июле первая леди США Мелания Трамп передала российскому диктатору Владимиру Путину письмо через своего мужа — Дональда Трампа. В нем говорилось о возвращении похищенных украинских детей.

В письме Мелания Трамп высказалась, что в современном мире некоторые дети вынуждены скрывать тихий смех, несмотря на окружающую их темноту.

Путин, вы можете самостоятельно вернуть им мелодичный смех. Защищая невинность этих детей, вы сделаете больше, чем просто послужите России — вы послужите всему человечеству. Такая смелая идея выходит за рамки любых человеческих разногласий, и вы, господин Путин, способны воплотить эту идею в жизнь одним росчерком пера сегодня. Время пришло. Поделиться

Чтобы больше узнать о похищении Россией украинских детей — смотрите документальную ленту «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA: