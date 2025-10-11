Трампа спровокував стрімке падіння ціни Bitcoin
Категорія
Технології
Дата публікації

Трампа спровокував стрімке падіння ціни Bitcoin

Трамп має шалений вплив на крипторинок
Джерело:  Bloomberg

Нова гучна заява американського лідера Дональда Трампа не минула безслідно для криптовалютного ринку. Трейдери скаржаться на хвилю рекордних ліквідацій, що сталася після того, як Bitcoin побив новий історичний рекорд.

Головні тези:

  • Посилення торгової війни США та Китаю вдарило по BTC.
  • Стався один з наймасштабніших обвалів цін біткоїна.

Трамп має шалений вплив на крипторинок

Неочікуване падіння ціни спровокували заяви Трампа про додаткове 100% мито проти Китаю та експортний контроль на програмне забезпечення.

Трекер даних Coinglass назвав це "наймасштабнішою ліквідацією в історії крипти", що призвело до погіршення ситуації.

Йшлося про падіння понад 12%. Біткоїн, який спочатку побив рекорд ціни у понад 125 000 доларів, вранці 11 жовтня опустився нижче 113 000 доларів.

Протягом лише минулої доби було анульовано ставки на понад 19 млрд дол і ліквідовано понад 1,6 млн трейдерів.

Ба більше, 7 млрд позицій було закрито менш ніж за годину торгів у п’ятницю.

У своєму дописі в X Coinglass додав, що фактична сума може бути значно більшою, адже біржі не завжди звітують у реальному часі. Наприклад, найбільша криптобіржа Binance, за їхніми даними, показує не більш як одне замовлення на ліквідацію за секунду.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Це рекорд. Біткоїн вперше перетнув позначку у 120 тис дол
біткоїн
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Гігантська статуя Трампа з біткоїном у руці з'явилася перед Капітолієм у Вашингтоні
Трамп
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Біткоїн неочікувано оновив історичний рекорд
Біткоїн продовжує дорожчати

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?