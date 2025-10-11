Трампа спровокував стрімке падіння ціни Bitcoin

Нова гучна заява американського лідера Дональда Трампа не минула безслідно для криптовалютного ринку. Трейдери скаржаться на хвилю рекордних ліквідацій, що сталася після того, як Bitcoin побив новий історичний рекорд.

Трамп має шалений вплив на крипторинок

Неочікуване падіння ціни спровокували заяви Трампа про додаткове 100% мито проти Китаю та експортний контроль на програмне забезпечення.

Трекер даних Coinglass назвав це "наймасштабнішою ліквідацією в історії крипти", що призвело до погіршення ситуації.

Йшлося про падіння понад 12%. Біткоїн, який спочатку побив рекорд ціни у понад 125 000 доларів, вранці 11 жовтня опустився нижче 113 000 доларів.

Протягом лише минулої доби було анульовано ставки на понад 19 млрд дол і ліквідовано понад 1,6 млн трейдерів.

Ба більше, 7 млрд позицій було закрито менш ніж за годину торгів у п’ятницю.