Це рекорд. Біткоїн вперше перетнув позначку у 120 тис дол
Категорія
Економіка
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Це рекорд. Біткоїн вперше перетнув позначку у 120 тис дол

біткоїн
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Джерело:  Reuters

14 липня біткоїн встановив новий рекорд вартості, сягнувши 120 тис дол.

Головні тези:

  • Біткоїн перетнув позначку у 120 тис дол за допомогою рекордного підйому вартості.
  • Стабільний ріст ціни криптовалюти пов'язаний з інституційним попитом та підтримкою адміністрації президента США.

Біткоїн вперше перетнув позначку у 120 тис дол

Йдеться, що біткоїн досяг рекордного максимуму в 122 571,19 дол, потім знизився до 121 952,61 дол, що на 2,4% вище, ніж попередній показник.

Того ж дня Палата представників США має обговорить низку законопроектів, спрямованих на забезпечення індустрії цифрових активів національною регуляторною базою, якої вона давно потребує.

Ці вимоги підтримує президент США Дональд Трамп, який назвав себе "криптопрезидентом" і закликав політиків переглянути правила на користь галузі.

Ринковий аналітик IG Тоні Сікамор вважає, що ріст ціни криптовалюти пов'язаний з сильним інституційним попитом, очікуванням подальшого зростання та підтримкою з боку Трампа.

За останні шість чи сім днів спостерігається дуже, дуже сильне зростання, і зараз важко зрозуміти, де воно зупиниться. Схоже, що воно легко може досягти рівня 125 тис дол, – сказав він.

Зростання вартості біткоїна, яке з початку року зросло на 29%, спричинило ширше зростання інших криптовалют протягом останніх кількох сесій, навіть попри хаотичні тарифи Трампа, пише видання.

11 липня курс Bitcoin зріс до історичного максимуму, що стало результатом активного інтересу з боку великих інституційних інвесторів та сприятливої криптополітики адміністрації президента США Дональда Трампа.

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